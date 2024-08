The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si mostra in un breve video sulla Giungla di Firone

Con l'uscita di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom che si avvicina, fissata per il 26 settembre, partono le iniziative promozionali per il gioco, con alcuni messaggi social dedicati da parte di Nintendo, come vediamo con questo breve video dedicato alla Giungla di Firone.

Si tratta di un breve messaggio da parte dell'account ufficiale di Nintendo che mostra però dei frammenti inediti di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, dunque risulta particolarmente interessante nonostante si concentri esclusivamente su uno scenario particolare tra quelli esplorabili nel gioco.

Il teaser è dunque dedicato a un bioma molto interessante, che porta con sé anche alcuni elementi nuovi rispetto al mondo classico della serie Zelda, destinato in effetti a ricevere diverse novità con questo capitolo.