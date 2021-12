The Order 1886: Sony registra il marchio negli USA

Sony Interactive Entertainment ha registrato il marchio The Order 1886 negli USA. Si tratta dello sparatutto in terza persona di Ready at Dawn uscito su PS4 all'inizio della generazione.

La registrazione non dà alcun tipo di informazione sul gioco o sul motivo della scelta di Sony. È altamente probabile che si tratti di normale amministrazione per la compagnia, che vuole mantenere al sicuro la propria IP da usi esterni. Al tempo stesso, non possiamo completamente escludere che la società giapponese non abbia intenzione di resuscitare The Order 1886.

Un scontro a fuoco di The Order 1886 con un'arma elettrica

Anche nel caso nel quale avvenga, però, ricordiamo che Ready at Dawn è stato acquistato da Facebook/Meta lo scorso anno, quindi anche se vi fosse in sviluppo un nuovo capitolo ambientato nello stesso mondo di The Order 1886, il team di sviluppo non sarebbe quello originale. Anche per questo, sembra improbabile che Sony voglia di nuovo dare spazio al franchise, senza dimenticare l'insuccesso di questo primo e unico capitolo.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Diteci, cosa ne pensate di The Order 1886? Un nuovo gioco vi piacerebbe, oppure è tempo di andare oltre e creare nuove IP?