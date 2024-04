The Rogue Prince of Persia, un video di gameplay per il gioco dagli autori di Dead Cells

In arrivo il 14 maggio in Accesso Anticipato su Steam, The Rogue Prince of Persia va ad approfondire ulteriormente le meccaniche bidimensionali che hanno segnato le origini del franchise, utilizzando però in questo caso un approccio alla... Dead Cells.

The Rogue Prince of Persia , il nuovo episodio della serie Ubisoft sviluppato da Evil Empire, gli autori di Dead Cells , è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa quindici minuti.

L'abbiamo provato!

Come avrete notato, abbiamo provato The Rogue Prince of Persia e possiamo confermare la solidità del suo gameplay, un comparto artistico fatto di scelte davvero particolari e affascinanti, nonché una colonna sonora in grado di supportare l'azione con grande efficacia.

Resta da capire in che modo questo progetto si colloghi all'interno di un catalogo che, per assurdo, in questi ultimi anni potrebbe aver puntato troppo sul brand di Prince of Persia, dopo l'eccellente The Lost Crown e Le Sabbie del Tempo Remake, il cui sviluppo sembra sia nuovamente ripartito da zero.