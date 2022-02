The Sims 4 Il Mio Matrimonio: data di uscita rimandata, ma arriverà anche in Russia

EA ha annunciato che la data di uscita di The Sims 4 Il Mio Matrimonio, nuova espansione, è stata rimandata al 23 febbraio 2022 in tutto il mondo. Il cambiamento è dettato dalla volontà di pubblicare il DLC anche in Russia, contrariamente a quanto deciso in precedenza.

La lettera degli sviluppatori ai fan di The Sims 4 recita: "La settimana scorsa abbiamo condiviso il seguente aggiornamento sul nostro prossimo pacchetto di gioco "Il Mio Matrimonio". All'epoca, credevamo che il nostro team non potesse condividere liberamente la storia della coppia omosessuale Cam e Dom in Russia e abbiamo deciso che il modo migliore per sostenere il nostro impegno a condividere la loro storia era di non rilasciare questo pacchetto lì."

"Da allora, abbiamo ascoltato i sentimenti della nostra comunità, tra cui sia il sostegno per la nostra decisione sia la preoccupazione per i membri della loro comunità. È ugualmente importante per noi sostenere i nostri valori, inclusa la lotta all'omofobia, e condividere storie come questa con coloro che lo desiderano e ne hanno più bisogno."

"Con questo in mente, abbiamo rivalutato le nostre opzioni e ci siamo resi conto che possiamo fare di più di quanto credevamo inizialmente e ora rilasceremo alla nostra comunità il Game Pack The Sims 4 "Il Mio Matrimonio" in Russia, inalterato e immutato, con Dom e Cam. Vogliamo che l'intera comunità dei Sims sia in grado di festeggiare insieme, quindi stiamo spingendo il rilascio globale di "Il Mio Matrimonio" al 23 febbraio - anche in Russia."

"L'amore è amore, e la comunità di The Sims continuerà ad essere uno spazio sicuro per coloro che vogliono vedere un mondo dove questo è vero per tutti. Siamo grati per il sostegno del nostro team e dei nostri valori anche quando è difficile. Grazie per essere parte di The Sims."

Ecco infine la nostra anteprima di The Sims 4: Il Mio Matrimonio.