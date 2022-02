No Man's Sky non è "nemmeno lontanamente" completo, dopo 6 anni e 19 update

Il fondatore di Hello Games, Sean Murray, ha spiegato che No Man's Sky non è "nemmeno lontanamente" completo, pur essendo passati sei anni dall'uscita ed essendo stati pubblicati 19 aggiornamenti principali, compreso il recente Sentinel.

In un'intervista con IGN USA, Murray ha affermato che gli sviluppatori hanno talmente tante nuove idee da non essere in grado di starvi dietro. La lista dei contenuti che Hello Games vuole inserire continua ad aumentare e Murray spiega di essere impressionato dal livello di energia del team, che non è mai stato più alto. Spiega poi che Hello Games "tende a non svelare cosa vi sia sulla lista delle novità in modo pubblico, ma vi basti sapere che non siamo nemmeno lontanamente vicini al completamento di No Man's Sky".

Uno dei molti pianeti di No Man's Sky

No Man's Sky, dopotutto, è un gioco "live service" ed è pensato per essere continuamente aggiornato, espanso e per continuare ad attirare giocatori. Sentinel include ad esempio tante modifiche per il sistema di combattimento per creare un'esperienza "più veloce, varia e dinamica". Ci sono poi cambiamenti ai guardiani planetari che sono ora più potenti, ma vi sono anche nuove armi e nuovi upgrade.

Hello Games sta attualmente lavorando a un altro ambizioso gioco come No Man's Sky, che però è ben lontano dall'uscita.