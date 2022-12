The Witcher 3: un video confronto tra PS5, Xbox Series X|S e PC della Complete Edition

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition analizzando le migliorie introdotte con la patch next-gen.

Secondo lo youtuber, la versione PS5 in modalità Performance propone riflessi SSR migliore in alcune aree, un framerate più stabile e in generale tempi di caricamento più rapidi della controparte Xbox Series X. La console di Microsoft invece presenta performance migliori nella modalità Ray-Tracing e ha un pop-in meno marcato. Su Xbox Series S ci sono diversi compromessi visivi, con la modalità Performance che presenta draw distance, vegetazione e ombre di qualità inferiore rispetto a Series X e PS5.

Chiaramente la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt è la versione potenzialmente migliore o peggiore, a seconda della configurazione, e può vantare il ray tracing per riflessi e ombre (assente su console), il supporto al DLSS e non solo. ElAnalistaDeBits tuttavia fa notare che al momento il ray tracing presenta qualche bug, che probabilmente verranno risolto con degli aggiornamenti nelle prossime settimane.

ElAnalistaDeBits ha condiviso anche i dettagli su risoluzione e framerate che ha registrato durante le sue analisi delle due modalità grafiche per PS5, Xbox Series X e S, che elenchiamo di seguito:

PS5

Ray Tracing: risoluzione dinamica 2560x1440p (solitamente 1188p) e 30 fps

Performance: risoluzione dinamica 3840x2160p (solitamente 1548p) e 60 fps

Xbox Series X

Ray Tracing: risoluzione dinamica 2560x1440p (solitamente 1188p) e 30 fps

Performance: risoluzione dinamica 3840x2160p (solitamente 1548p) e 60 fps

Xbox Series S

Quality: risoluzione dinamica 2560x1440p (solitamente 1440p) e 30 fps

Performance: 1080p e 60 fps

