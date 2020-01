The Witcher serie Netflix, lo show finirà quando finiranno i libri

Durante un'intervista, la responsabile della serie Netflix The Witcher Lauren S. Hissrich ha affermato che lo show finirà in maniera naturale quando finiranno i libri, non ci sarà bisogno di andare oltre il materiale scritto da Andrzej Sapkowski.



In una recente intervista con Steve Varley, la responsabile della serie di Netflix The Witcher Lauren S. Hissrich ha ribadito una cosa che già sapevamo, ovvero che lo show è basato sul libri di Andrzej Sapkowski e non sul videogioco di CD Projekt RED. Anche per questo motivo il finale ricalcherà in larga parte quello scritto dall'autore polacco.



"Abbiamo i libri," ha detto la Hissrich. "Non sento il bisogno di andare oltre quello che è già stato scritto. Sono una grande fonte di materiale, Andrzej Sapkowski li ha scritti tutti e contengono un finale molto naturale delle vicende." Suggerendo, forse, un parallelo con quello che è successo in Game of Thrones come aveva fatto Sapkowski qulche giorno fa. "Fino a quando saremo fedeli al materiale originale, allora faremo bene," ha concluso Lauren S. Hissrich.



Cosa ne pensate? Quanta voglia avete di recuperare i romanzi per sapere come va a finire la storia di Geralt di Rivia (e magari capire qualche dettaglio di più di The Witcher 3: Wild Hunt, visto che il videogioco è ambientato dopo i libri)?