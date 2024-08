Towerborne viene mostrato e spiegato più a fondo nel nuovo video deep dive da Xbox e Stoic

Il gioco arriverà inizialmente il 10 settembre su PC in early access su Steam, e successivamente verrà lanciato in Game Preview su Xbox, per poi raggiungere la forma definitiva nel 2025, in data ancora da precisare, quando verrà inserito direttamente nel catalogo di Game Pass.

Il director Daniel McLaren e il CEO Trisha Stouffer di Stoic, il team responsabile anche della serie The Banner Saga , hanno mostrato diversi elementi di Towerborne, di cui è stata annunciata proprio alla Gamescom 2024 la data di uscita in accesso anticipato .

Towerborne si avvicina alla sua uscita in accesso anticipato e si svela in maniera più chiara con questo nuovo video deep dive di approfondimento , commentato direttamente dagli sviluppatori Stoic Studios , dal quale possiamo trarre diverse informazioni su questo particolare action RPG per PC e Xbox Series X|S.

Un gioco sfaccettato

Nel frattempo, Towerborne è diventato anche free-to-play, cosa piuttosto sorprendente in quanto è stata decisa alquanto tardi, a breve distanza dal lancio in versione early access.

Come abbiamo visto, il gioco è una sorta di action RPG in stile brawler a scorrimento laterale, con un'impostazione classica dei giochi in 2D ma con vari innesti particolari.

Oltre a numerose informazioni, il video mostra anche diverse sequenze di gameplay inedite per Towerborne, che aiutano a capire meglio come funzioni questo particolare titolo dall'anima alquanto composita.

Nel vivo dell'azione, il gioco ricorda alquanto i classici come Guardian Heroes o Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara, ma si distingue da questi per tutto il resto, a partire dalla vasta mappa con elementi quasi strategici che appare decisamente dinamica.

Il mondo di gioco è in effetti in continua evoluzione e mutamento, con nuovi eventi che accadono in maniera regolare attraverso un supporto a lungo termine che sembra legato a una meccanica in stile live service, cosa che rende più chiara la decisione di passare al modello free-to-play.

Partendo dal Belfry, l'ultimo bastione della civiltà, si parte per diverse quest in giro per il mondo, cercando di raggiungere vari obiettivi all'interno di diverse ambientazioni e ottenendo in questo modo ricompense varie che possono essere investite per vari scopi. Tra questi c'è ovviamente la personalizzazione dei combattenti e il loro potenziamento, che è un altro elemento fondamentale del gioco.

Twoerborne può essere giocato in singolo o in multiplayer cooperativo per un massimo di 4 giocatori, vediamo dunque numerose nuove informazioni nel video riportato qui sopra.