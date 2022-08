Ubisoft+ su Xbox Game Pass Ultimate, annuncio alla Gamescom 2022?

Ubisoft+ approderà a breve su Xbox Game Pass Ultimate, stando a quanto suggerito da un noto leaker: l'annuncio ufficiale arriverà durante la Gamescom 2022? Mancano ormai poche ore e lo scopriremo.

Tempo fa un insider ha parlato della possibilità che Ubisoft+ Classics possa arrivare su Xbox Game Pass, in maniera del tutto simile a quanto avvenuto su PlayStation Plus, e in effetti tale ipotesi sta prendendo sempre più corpo.

Come sappiamo Xbox terrà un evento in diretta alla Gamescom 2022, il 25 agosto, ed è possibile che l'annuncio arrivi nell'ambito di questa lunga presentazione oppure nel corso dell'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley.

L'approdo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass Ultimate, quantomeno nella versione Classics, implicherebbe l'introduzione del corposo catalogo della casa francese sulla piattaforma in abbonamento Microsoft, che già ospita i contenuti di EA Play.