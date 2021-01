USA: 57 miliardi di dollari spesi in videogiochi nel 2020, +27% rispetto al 2019

Come abbiamo detto molto spesso, il 2020 è stato un anno terribile, ma non per il mercato dei videogiochi. NPD Group, l'agenzia che si occupa di monitorare i dati e l'andamento del mercato USA, ha detto che solamente negli Stati Uniti sono stati spesi 57 miliardi di dollari nel 2020, con un +27% sul 2019. Una cifra che rappresenta, ovviamente, il dato più alto mai raggiunto dall'industria.

NPD ha detto che sono stati spesi ben 5,3 miliardi di dollari solo per comprare dei dispositivi hardware, registrando un +35% rispetto al 2019. Merito di PS5 e Xbox Series X/S, ma soprattutto di Nintendo Switch per distacco la console più venduta negli USA. Secondo i dati, infatti, è stata la seconda console ad aver venduto più macchine in 12 mesi, dietro solo al 2008 del Nintendo Wii.

Dicembre è stato l'anno più ricco, con circa 7,7 miliardi di dollari tra giochi, hardware e accessori. Anche in questo caso si registra un +25% rispetto al 2019. La nuova generazione di console ha fatto ovviamente la sua parte, ma è Switch, col suo essere divenuto un vero e proprio oggetto di culto, ad aver trainato il mercato. Questo più, ovviamente, la pandemia da COVID-19, che ha amplificato molto i bisogni di videogiochi e intrattenimento degli americani, soprattutto durante i primi mesi dell'anno.

Forse anche per questo le azioni di GameStop sono volate alle stelle.