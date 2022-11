Valorant: Harbor rimosso momentaneamente dal gioco a causa di un bug

Anche Valorant ha la sua dose di problemi da risolvere, in questo caso con la rimozione temporanea di Harbor, il nuovo agente da poco presentato da Riot, che è tornato in lavorazione presso il team a causa della scoperta di un bug che causa l'incremento di ping.

Abbiamo pubblicato qualche settimana fa il provato di Harbor, il nuovo agente di Valorant presentato il mese scorso, ma poco dopo sono emersi alcuni problemi che hanno costretto Riot a ritirare momentaneamente il personaggio dal roster per poter risolvere i bug rilevati.

Valorant: un ritratto di Harbor

In particolare, si tratta di un problema piuttosto fastidioso: quando Harbor utilizza la sua Ultimate, si verifica spesso un incremento di ping momentaneo ma tale da modificare ovviamente le prestazioni in partita, anche perché dura circa 9 secondi, ovvero tutto il tempo in cui l'Ultimate è attiva.

Per questo motivo, Riot ha ritirato il personaggio e dovrà lavorarci finché non verrà risolto il bug, con Harbor che non sarà disponibile nel roster dei combattenti selezionabili per il momento nella modalità competitiva. Non ci sono ancora informazioni sulla tempistica di rilascio della versione riveduta e corretta di Harbor, il quale può comunque essere utilizzato nelle altre modalità di gioco non competitive.

Nel frattempo, abbiamo visto che i Valorant Challengers 2023 arrivano in Italia con una lega italiana, organizzata da PG Esports.