Valorant e Prime Gaming annunciano wwFest: Unlocked YR1, un festival di musica elettronica

In queste ore Valorant e Prime Gaming hanno annunciato la seconda edizione del wwFest: Unlocked YR1. Si tratta di un festival di musica elettronica avanguardista che verrà trasmesso in diretta in tutto il mondo per festeggiare il primo anniversario di Valorant.

In diretta dal 25 giugno su Crown Channel e YouTube, il festival vedrà esibirsi come artista principale GRYFFIN, oltre a Justin Oh, Unknown Brain, Boombox Cartel, Aluna e altri dai palcoscenici di tutto il mondo.

I concerti si terranno durante una singola giornata a Los Angeles, in Corea del Sud, a Dubai, in Messico e in Germania, su palchi realizzati per rappresentare il mondo virtuale di Valorant. Come nel primo wwFest: Valorant, l'esperienza interattiva ispirata a Valoranttrasmetterà le emozioni di un evento dal vivo grazie a un palco in realtà estesa che offrirà agli spettatori un'esperienza coinvolgente e interattiva direttamente da casa. Questo audace festival da sei ore includerà elementi interattivi del gameplay di Valorant nella chat di Twitch per offrire agli spettatori il controllo su aspetto, sensazioni e tono delle prestazioni.

La stella del festival è GRYFFIN, il musicista, DJ e produttore americano famoso per il remix di Years and Years dei Desire. GRYFFIN si esibirà dal vivo a Los Angeles, dove Aluna aprirà lo spettacolo. Da Dubai si esibirà Imanbek, conosciuto per il suo remix di Roses di SAINt JHN. Sul palco tedesco ci sono gli Unknown Brain, i due DJ anonimi famosi nella scena EDM, mentre in Messico troviamo BoomBox Cartel, diventato famoso nel 2015 con il pezzo B2U insieme a Ian Everson. Infine, in Corea del Sud vedremo la stella nascente Justin OH, che per l'occasione ha pubblicato una nuova canzone inserita nel teaser del wwFest: Unlocked YR1.

Gryffin sarà la stella del wwFestArt

Gli spettatori possono partecipare allo spettacolo inviando fan art, cosplay o foto ispirati a Valorant con l'hastag #wwFestArt su Twitter o Instagram. I fan che invieranno il loro materiale entro il 23 giugno avranno la possibilità di apparire durante lo spettacolo.

Nel 2021, il primo wwFest: VALORANT ha totalizzato 3 milioni di visualizzazioni e ha visto esibirsi artisti come Madeon (nominato al Grammy), ARMNHMR, Moore Kismet, Ookay e Whipped Cream.