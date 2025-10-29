Vi ricordate lo smartphone modulare Project Ara? Dopo dieci anni spuntano immagini inedite dei prototipi

Project Ara era un progetto particolarmente ambizioso di Google. Con questo smartphone modulare, infatti, ogni singolo componente poteva essere sostituito o aggiornato singolarmente, che si trattasse della fotocamera, della batteria o addirittura del processore. Insomma, un progetto estremamente personalizzabile ma che purtroppo è stato chiuso. Tuttavia, alcuni prototipi sono ancora in circolazione, e proprio di recente sono state condivise alcune immagini inedite, nonché video che mostrano il processo di rimozione di alcuni componenti.