I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 si improvvisano baristi nel nuovo trailer

Nella campagna ritroveremo infatti i volti di Milo Ventimiglia, Michael Rooker, Frankie Adams, Kiernan Shipka e tanti altri interpreti piuttosto noti al grande pubblico, specie fra gli appassionati di serie televisive.

Ad ogni modo, nel giro di due settimane assisteremo al lancio di Call of Duty: Black Ops 7 e potremo tornare a parlare degli effettivi contenuti del gioco, che quest'anno potrà contare su di un cast d'eccezione .

Dopo aver risposto alla chiamata d'emergenza dell' originale Replacer, interpretato da Peter Stormare , i due attori stanno portando avanti la tradizionale promozione televisiva del nuovo capitolo della serie sparatutto.

I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 , Terry Crews e Nikki Glaser, si improvvisano baristi nel nuovo trailer del gioco: la loro missione è quella di sostituire gli addetti al banco di una caffetteria, a inevitabile discapito della clientela.

E anche il multiplayer promette bene

Al di là della campagna cinematografica, anche il multiplayer online del nuovo episodio sembra promettere decisamente bene: come ricorderete, abbiamo provato la beta di Call of Duty: Black Ops 7 e ne siamo rimasti colpiti in positivo.

Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano ulteriormente potenziato il meccanismo del Movimento Assoluto, aggiungendo il wall jumping e portando sullo schermo battaglie davvero veloci, spettacolari e frenetiche.

A tutto ciò si aggiungeranno le modalità Zombie, con il ritorno delle sfide survival tradizionali oltre all'immancabile campagna, stavolta ancora più ricca di personaggi.