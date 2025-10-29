0

I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 si improvvisano baristi nel nuovo trailer

Terry Crews e Nikki Glaser, i nuovi Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7, si improvvisano baristi nel nuovo, divertente trailer del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/10/2025
Terry Crews nel nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7, Terry Crews e Nikki Glaser, si improvvisano baristi nel nuovo trailer del gioco: la loro missione è quella di sostituire gli addetti al banco di una caffetteria, a inevitabile discapito della clientela.

Dopo aver risposto alla chiamata d'emergenza dell'originale Replacer, interpretato da Peter Stormare, i due attori stanno portando avanti la tradizionale promozione televisiva del nuovo capitolo della serie sparatutto.

Ad ogni modo, nel giro di due settimane assisteremo al lancio di Call of Duty: Black Ops 7 e potremo tornare a parlare degli effettivi contenuti del gioco, che quest'anno potrà contare su di un cast d'eccezione.

Call of Duty: Black Ops 7, uno sguardo al cast: da Milo Ventimiglia a Michael Rooker Call of Duty: Black Ops 7, uno sguardo al cast: da Milo Ventimiglia a Michael Rooker

Nella campagna ritroveremo infatti i volti di Milo Ventimiglia, Michael Rooker, Frankie Adams, Kiernan Shipka e tanti altri interpreti piuttosto noti al grande pubblico, specie fra gli appassionati di serie televisive.

E anche il multiplayer promette bene

Al di là della campagna cinematografica, anche il multiplayer online del nuovo episodio sembra promettere decisamente bene: come ricorderete, abbiamo provato la beta di Call of Duty: Black Ops 7 e ne siamo rimasti colpiti in positivo.

Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano ulteriormente potenziato il meccanismo del Movimento Assoluto, aggiungendo il wall jumping e portando sullo schermo battaglie davvero veloci, spettacolari e frenetiche.

A tutto ciò si aggiungeranno le modalità Zombie, con il ritorno delle sfide survival tradizionali oltre all'immancabile campagna, stavolta ancora più ricca di personaggi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 si improvvisano baristi nel nuovo trailer