I voti di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom incoronano l'ennesimo gioiello Nintendo

I voti di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom confermano la straordinaria qualità della maggior parte delle esclusive Nintendo, incoronando in questo caso l'avventura della Principessa Zelda con valutazioni che vanno dall'ottimo all'eccellente.

Dexerto - 10

Digitally Downloaded - 10

Siliconera - 10

Shacknews - 10

My Nintendo News - 9,5

Multiplayer.it - 9

GAMINGbible - 9

God is a Geek - 9

Nintendo Life - 9

PCMag - 9

Power Unlimited - 9

Screen Rant - 9

Stevivor - 9

Wccftech - 9

Vooks - 9

GameSpot - 9

ComicBook - 9

IGN - 9

Washington Post - 8,8

XGN - 8,7

COGconnected - 8,5

CGMagazine - 8

Inverse - 8

TheGamer - 8

Video Chums - 8

TheSixthAxis - 8

Eurogamer - 8

VG247 - 8

Metro GameCentral - 8

GamesRadar+ - 8

PC Games - 8

GamesHub - 8

Digital Trends - 7

PlaySense - 7

VGC - 6

Guardian - 6

Come si può vedere, i 9 e gli 8 costituiscono i punteggi più frequenti dell'elenco, che tuttavia include anche valutazioni meno brillanti con due 7 e due 6 che vanno inevitabilmente a intaccare la media, come spesso accade in questi casi.