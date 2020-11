Watch Dogs: Legion è piaciuto moltissimo alla rivista Famitsu

La rivista giapponese Famitsu ha gradito davvero moltissimo Watch Dogs: Legion, al punto da premiarlo con una votazione di 36/40 nella recensione pubblicata sul numero 1666. Da notare che solitamente i giapponesi gradiscono meno degli occidentali certe produzioni nostrane, ma in questo caso è successo esattamente il contrario, dato che il loro è uno dei giudizi più positivi in assoluto dati al gioco.

Tra gli altri titoli recensiti spiccano Kingdom Hearts: Melody of Memory con il suo 34 /40 e Sakuna: Of Rice and Ruin con 33 / 40. Per il resto c'è poco di davvero interessante.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo i voti dati nell'ultimo numero della rivista Famitsu: