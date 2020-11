Crash Bandicoot 4 è il gioco del mese di ottobre

Il mese di ottobre 2020 ha avviato questa storica stagione autunnale dei videogiochi nel migliore dei modi, con un bel numero di titoli di interesse tra i quali poter scegliere il gioco del mese , che a quanto pare è però risaltato nettamente e senza troppa battaglia né presso la redazione né tra i lettori. Il gioco più votato è risultato essere Crash Bandicoot 4: It's About Time , a dimostrazione di come la serie Activision abbia ancora un bel po' di linfa vitale al suo interno, a prescindere dalle rievocazioni nostalgiche che potevano essere tirate in ballo con il successo della raccolta di remaster Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy . In questo caso abbiamo a che fare con un capitolo tutto nuovo che ha comunque avuto un ottimo riscontro, cosa che evidenzia il potenziale che un personaggio del genere ha ancora da esprimere anche a distanza di più di vent'anni dalla sua comparsa originale.

La scelta della redazione

La votazione in redazione, come spesso accade, non ha portato propriamente a un plebiscito: considerando il campione ristretto e i gusti decisamente variegati dei componenti della squadra in questione, il margine con cui il gioco del mese si è affermato sugli altri è stato piuttosto esiguo. In ogni caso, la vittoria è andata comunque a Crash Bandicoot 4: It's About Time, che però ha dovuto faticare forse un po' più del previsto per superare gli altri. Il nuovo platform di Toys for Bob riesce ad andare oltre la rievocazione nostalgica e a proporre un'esperienza effettivamente fresca, pur recuperando diverse caratteristiche fondamentali che hanno reso celebre la serie Activision, aprendo però il tutto a un level design più ampio ed elaborato. Per tutti questi motivi, il gioco è stato apprezzato anche da chi non adora più di tanto il peramele in questione, come alcuni della redazione.





Le parti alte della classifica sono però molto affollate, tanto che i distacchi fra i vari titoli si misurano in singole unità e si trovano anche alcuni pari merito. In seconda posizione, vicinissimo a Crash, c'è Watch Dogs: Legion, il nuovo gioco Ubisoft che porta avanti la particolare storia di hacking e ribellione anarchica in questo caso all'interno di una Londra del futuro. L'elaborazione dell'ambientazione e la qualità tecnica del gioco sono gli elementi che risaltano probabilmente più degli altri, con il titolo che risulta anche una discreta vetrina tecnologica per la next gen, nonostante non sia stato ancora valutato pienamente in tale forma. A chiudere il podio troviamo due giochi insieme sullo stesso gradino, ovvero Ghostrunner, l'interessante action ad ambientazione cyberpunk, e Star Wars: Squadron, che a sorpresa ha convinto un po' tutti con il suo ritorno alla formula classica di Tie Fighter e X-Wing con una simulazione (tendenzialmente arcade) di vecchio stampo.