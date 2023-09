World of Warcraft: Chris Metzen è diventato il direttore creativo esecutivo della serie

Blizzard Entertainment ha nominato Chris Metzen direttore creativo esecutivo della serie Warcraft . I suoi sforzi iniziali saranno concentrati sul tentativo di rivitalizzare World of Warcraft , dando forma alla nuova generazione di avventure per lo storico MMORPG.

Veterano tra i veterani

Riuscirà Metzen a rivitalizzare World of Warcraft

Metzen non è un novellino della serie Warcraft. Anzi, lui fu uno degli autori del primo capitolo, uscito nel 1994. Lavorò per Blizzard per 23 anni, prima di andarsene nel 2016. L'anno scorso è tornato come consulente creativo per Warcraft e ora ha assunto il nuovo ruolo, che svolgerà a tempo pieno.

Naturalmente Blizzard si è detta entusiasta di riavere Metzen a bordo, che fu strumentale nella creazione della serie Warcraft. Va detto che recentemente World of Warcraft non sta andando troppo bene, quindi il gioco ha decisamente bisogno di una svolta, o di un ritorno alle origini, in questo caso.

Lo studio americano ha anche promesso che Metzen parlerà dei suoi progetti per World of Warcraft in occasione della prossima BlizzCon, che si terrà il 3 e il 4 novembre 2023. Staremo a vedere cos'ha da dire.

Per il resto vi ricordiamo che World of Warcraft: Dragonflight, l'ultima espansione del gioco, è disponibile da novembre 2022.