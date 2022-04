Xbox Game Pass: GTA San Andreas Definitive Edition spunta tra i giochi in uscita presto

Xbox Game Pass aveva già comunicato tempo fa i giochi in uscita a fine aprile o inizio maggio, ma a questi si è aggiunto a sorpresa, in queste ore, anche GTA San Andreas Definitive Edition, che dunque uscirà dal catalogo del servizio Microsoft nei prossimi giorni.

Come al solito non c'è una data precisa per la rimozione, ma il gruppetto dei giochi "presto in uscita" dal catalogo si riferisce a quelli che abbandoneranno Xbox Game Pass a fine aprile, come avevamo visto in precedenza, dunque possiamo aspettarci che anche il gioco Rockstar Games faccia la stessa fine.



Arrivato lo scorso novembre su Xbox Game Pass, praticamente al lancio della raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, la versione rimasterizzata di San Andreas sta dunque già per lasciare il catalogo del servizio.

È piuttosto inusuale che questo accada dopo meno di 6 mesi dall'aggiunta, ma abbiamo visto che i titoli Rockstar Games sono soliti avere tempistiche di permanenza nel servizio alquanto diverse rispetto a tutti gli altri, dunque non ci stupiamo più di tanto.

Per il resto, abbiamo anche visto i giochi in arrivo per la seconda metà di aprile 2022, in attesa di conoscere quelli previsti nella prima metà di maggio 2022, di cui ci sono già alcune certezze fra i giochi confermati al lancio al day one su Xbox Game Pass per il mese prossimo.