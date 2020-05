Xbox Series X, un design amatoriale a tema Halo: Infinite fa sognare i videogiocatori

La forma a parallelepipedo di Xbox Series X la rende perfetta per realizzare dei design alternativi, come questo a tema Halo: Infinite che sta piacendo particolarmente ai fan.

Microsoft di suo non ha ancora annunciato bundle o edizioni speciali di Xbox Series X, ma è abbastanza naturale che qualcuno abbia deciso di associare Halo: Infinite alla console, vista l'attesa che circonda il titolo... in particolare uno che ha Xbox Pope come nickname.

Per il suo design, l'autore ha scelto uno schema di colori molto riconoscibile dai fan di Halo, incentrato sul verde militare. Sulla scocca appare inoltre il numero 117, un riferimento diretto al nome di Master Chief. Da notare che anche il controller di Xbox Series X è stato personalizzato con gli stessi colori e gli stessi elementi grafici.

Chissà se la versione ufficiale di Xbox Series X a tema Halo: Infinite, perché immaginiamo che ce ne sarà sicuramente una, riuscirà a tenere testa alla versione amatoriale. Se vi interessa vedere altre Xbox Series X personalizzate da Xbox Pope, potete visitare il suo account Instagram. Ne troverete di gran belle.

Some @Halo @Xbox fan art fun for you all to enjoy, keeping you all hyped for #haloinfinite coming soon #XboxSeriesX pic.twitter.com/7WLbZ4A7w6