Xdefiant, video di gameplay da 12 minuti per lo sparatutto Ubisoft

Xdefiant è protagonista di un video di gameplay della durata di circa dodici minuti, catturato da Game Informer per mostrare in azione il nuovo sparatutto Ubisoft free-to-play che sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

Come saprete, abbiamo provato Xdefiant per alcune ore, trovandoci di fronte un titolo solido, pieno di elementi di personalizzazione e dotato di ottime mappe e modalità: gli ingredienti giusti per uno shooter di successo.

Il filmato catturato in questo caso mostra appunto alcuni di questi contenuti e il modo in cui i personaggi possono utilizzare le proprie abilità per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia, ad esempio mimetizzandosi per cogliere gli avversari alla sprovvista.

La formula utilizzata da Ubisoft appare insomma molto tradizionale ma ben eseguita: bisognerà capire se un prodotto del genere abbia ancora la capacità di ritagliarsi un adeguato spazio all'interno del mercato videoludico odierno.