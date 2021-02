Yakuza Kenzan e Ishin, remake in uscita in occidente? Il producer lo vorrebbe

Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin arriveranno in occidente? Il producer della serie SEGA, Daisuke Sato, ha detto che gli piacerebbe e che nel caso dovrebbe trattarsi di remake sulla falsariga dei vari Kiwami, non semplici port.

A poche settimane dall'uscita di The Yakuza Remastered Collection su Xbox Game Pass, Sato è sempre più convinto che il franchise si sia ormai ritagliato una fetta di fan anche negli USA e in Europa, il che renderebbe possibile il recupero di Kenzan e Ishin.

"Mi piacerebbe vedere questi due titoli localizzati, così che anche i fan occidentali possano giocarci", ha detto Sato nel corso di un'intervista. "In passato abbiamo dato priorità al tentativo di riguadagnare popolarità oltreoceano con Yakuza 0."

"Ebbene, il tempo è passato in fretta e non c'è mai stato un momento opportuno per pubblicare Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin. A mio avviso si tratta di giochi con alcune fra le migliori sequenze action della serie."

"Dunque sì, mi piacerebbe localizzarli laddove ce ne fosse la possibilità. Tuttavia si tratta di prodotti che risalgono a ormai sette anni fa, il che significa che richiederebbero del lavoro supplementare al fine di realizzare dei remake invece di semplici port."

"Ciò rende dunque un'eventuale decisione un po' più complicata", ha concluso il producer, lasciando aperta la porta per ulteriori novità in tal senso.