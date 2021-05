Zelda: Breath of the Wild, qualcuno scopre solo ora un particolare sui barili

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un gioco incredibile per la quantità di particolari e sorprese che vi si trovano all'interno, alcune delle quali vengono scoperte ancora a distanza di anni, come questa interazione con i barili messa in evidenza da un utente su Reddit.

A dire il vero non è proprio una cosa ignota, anzi in molti avranno scoperto già da tempo la questione, ma non essendo spiegata precisamente nel corso del gioco, così come molte altre caratteristiche del gameplay, per qualcuno potrebbe suonare come una sorpresa: in pratica, Link può salire su un barile o una botte disposta in orizzontale e spostarsi con questa cercando di farla rotolare sotto i piedi.

Ribadiamo come questa sia una caratteristica non nascosta in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma in effetti nemmeno palesemente segnalata all'interno del gioco, motivo per il quale questo utente di Reddit ha voluto farla presente per averla scoperta casualmente dopo ben 975 ore passate nel mondo del gioco Nintendo Switch.

Forse l'indicazione risulterà ridondante, visto che probabilmente molti altri l'avranno già scoperto, ma indica soprattutto una caratteristica piuttosto unica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild: il suo ampio mondo pieno di elementi da scoprire e la grande cura riporta nella costruzione di una fisica con risvolti logici e credibili (entro certi limiti) porta semplicemente alla possibilità di "giocare" davvero con gli elementi del mondo di gioco, che consentono un approccio creativo e fuori dagli schemi, con persone che continuano a scoprire cose nuove anche a 4 anni di distanza dalla sua uscita originale.

È probabilmente proprio questa la caratteristica distintiva di The Legend of Zelda: Breath of the Wild rispetto ai tanti altri giochi open world che si trovano attualmente sul mercato e che speriamo venga mantenuta con ulteriori sorprese anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, gioco che speriamo possa essere presente all'E3 2021.