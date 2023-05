Zelda: Tears of the Kingdom include dialoghi unici se ignori completamente l'area iniziale di Hyrule

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco a mondo aperto e, superata una prima fase obbligatoria, è possibile andare dove si vuole. Vi è ovviamente un'area dove si viene indirizzati, ovvero il Forte di Guardia, ma può essere ignorato. Si tratta però di una zona così importante che gli sviluppatori hanno deciso di creare dei dialoghi unici nel caso nel quale il giocatore decida di andare in tutt'altra direzione. Per essere un po' più precisi, dovremo fare dei piccolissimi spoiler (non narrativi, di puro gameplay) sulla primissima fase di gioco. Se non volete anticipazioni, non proseguite nella lettura.

Più precisamente, il Forte di Guardia è l'area nella quale Link riceve la propria missione principale, ottiene indicazioni su dove andare e spiega come entrare per la prima volta nel Sottosuolo. La parte più importante, però, è che dopo aver completato alcune missioni di trama permette di ottenere la Paravela, che serve per planare quando ci si lancia da grandi altezze. Si tratta di uno strumento praticamente fondamentale, che può però essere ignorato.

Ben sapendo che questo creerebbe difficoltà non da poco, il team di Nintendo ha deciso di non limitare la libertà del giocatore, ma di inserire molteplici dialoghi che suggeriscono a Link che la cosa migliore sarebbe andare al Forte di Guardia. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è possibile infatti incontrare personaggi in ogni angolo del mondo di gioco che suggeriscono di tornare in tale luogo. Le frasi sono di questo tipo: "Questo mi fa tornare in mente... Link, non hai ancora visitato il Forte di Guardia, giusto?, oppure "Hey, Link, non sei ancora stato al Forte di Guarda, vero?" oppure "Se intenti viaggiare in altre regioni per la tua investigazione, perché non visiti il Forte di Guardia?".

Va precisato che questa strategia viene usata dagli autori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in tutto il gioco. Parlare con gli NPC, anche quelli che non assegnano missioni, è molto importante perché possono suggerire dove trovare qualcosa di importante o semplicemente dare qualche suggerimento di gioco.

In ogni caso, come indicato da un utente su Reddit, è possibile giocare un buon pezzo di gioco senza Paravela. Persino lanciarsi nel Sottosuolo è possibile senza usare alcun tipo di oggetto per rallentare la caduta.

In ogni caso, questo è un altro esempio della grande cura riposta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Vi ricordiamo infine che l'aggiornamento 1.1.2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile: ecco le novità.