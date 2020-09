OkunoKA Madness, la recensione

In termini generali, stiamo parlando di un platform ispirato al filone inaugurato da Super Meat Boy , quindi fatto di livelli brevi e ultra difficili. Protagonista è KA, creatura pigra e golosissima di anime nere (gli obiettivi fissi di ogni livello), che può compiere dei balzi eccezionali,che può solidificare acqua, fuoco ed elettricità per alterare alcune parti dello scenario e che muore al tocco. Dopo un tot di livelli si deve affrontare uno dei boss , una creatura particolarmente grossa e difficile da eliminare, che offre una sfida unica.

OkunoKA Madness è la riedizione di Okunoka, un platfom hardcore italiano uscito nel 2018 che all'epoca della recensione ci convinse moltissimo. Sostanzialmente si tratta di un grosso aggiornamento che aggiunge tre modalità di gioco e alcuni personaggi sbloccabili. Chi già possiede l'originale, riceverà gratuitamente i nuovi contenuti e si ritroverà in automatico nella libreria il gioco con il nuovo nome. Per chi volesse più informazioni sulla campagna principale, vi rimandiamo alla nostra vecchia recensione di OkunoKA , ancora validissima (la campagna è rimasta sostanzialmente identica).

La modalità Madness

La novità principale di OkunoKA Madness rispetto al gioco originale è la modalità Madness. Sostanzialmente si tratta di una raccolta di livelli difficilissimi, pensati per le competizioni tra speedrunner. Per difficilissimi intendiamo che fanno letteralmente sputare sangue, polmoni e intestini, spingendo la coordinazione occhio, mano, cervello e bestemmie a livelli che dopo aver finito un livello le schivate di Neo in Matrix vi sembreranno difficili come passeggiare al parco. Alla fine di ogni livello viene assegnato un giudizio in base al tempo impiegato per arrivare alla fine. Prendere D spesso è già un risultato, ma arrivare alla S significa che si è pronti per sfidare i giocatori di tutto il mondo tentando di rosicchiare decimi di secondo per raggiungere la vetta della classifica globale.

Le trappole sono quelle delle campagna principale, solo utilizzate in modo più creativo e più cattivo, tanto che ogni livello richiede di sviluppare una sua manualità per essere superato, nonostante non sia difficile capire cosa occorra fare già a una prima occhiata. Tra le altre novità ci sono le modalità Time Attack e quella Custom. La prima si descrive da sola: è una corsa al tempo per i livelli della campagna. Per sbloccarla bisogna sconfiggere almeno un boss. La modalità Custom è invece un Time Attack personalizzato con i livelli decisi dal giocatore. Si sblocca anch'essa sconfiggendo il primo boss, ma rende al meglio quando si hanno a disposizione tutti i livelli (quindi quando si è finito il gioco).