Diablo 4: dove trovare tutti gli Altari di Lilith

In totale sono ben 160 dunque individuarle tutte potrebbe risultare un'impresa impegnativa. Ma niente paura, in questa guida vi spiegheremo dove trovare tutti gli Altari di Lilith e a cosa servono.

A cosa servono gli Altari di Lilith?

Gli Altari di Lilith sono delle statue sparse per le varie location di Diablo 4. Alcuni sono abbastanza semplici da individuare visto che si trovano sui percorsi che portano agli obiettivi chiave di missioni principali e secondarie, mentre altri sono in zone un po' più remote, quindi trovarli tutti non è semplicissimo.

Interagendo con un Altare di Lilith otterrete un bonus permanente per tutti i vostri personaggi, sia quelli esistenti che quelli che creerete successivamente (ma non sono condivisi tra quelli standard e Hardcore). In pratica non dovrete collezionarle nuovamente se deciderete di utilizzare un nuovo personaggio, il che è sicuramente un accortezza da parte di Blizzard molto apprezzata,

I bonus degli altari sono fissi e possono variare tra l'incremento di una statistica, l'aumento della capacità massima degli Oboli Mormoranti o persino punti Eccellenza. Ecco una lista dei buff che è possibile ricevere ogni volta:

+2 a Forza

+2 a Destrezza

+2 a Intelligenza

+2 a Volontà

+5 a capacità degli Oboli Mormoranti

+1 punto Eccellenza

Oltre ai bonus sopraelencati, ogni Altare di Lilith elargisce un piccolo quantitativo di punti esperienza e un discreto quantitativo di Fama per la regione in cui lo avete individuato. La Fama serve per sboccare ricompense che includono ad esempio PE aggiuntivi, punti abilità ed eccellenza e capacità massima di pozioni. Insomma un motivo in più per sbloccare quanti più altari possibili.

Di seguito trovate delle pratiche mappe di ogni regione di Diablo 4 in cui abbiamo indicato la posizione di tutte le 160 statue di Lilith. Abbiamo numerato ogni statua per rendere più semplice tracciarle tutte senza perdere il segno, ma potete benissimo scovarle nell'ordine che preferite.