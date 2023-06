Prince of Persia The Lost Crown: la reazioni dei fan è molto negativa, 72% di Non Mi Piace

Prince of Persia: The Lost Crown non pare essere stato accolto con grandissimo clamore, secondo un piccolo report realizzato da VGC. La testata ha verificato le reazioni del pubblico su YouTube e secondo quanto rivelato il 72% delle reazioni sono state "Non Mi Piace", ovvero solo il 28% dei voti sotto i video sono positivi.

Ricordiamo che YouTube non mostra più il numero di voti non positivi assegnati ai video, ma è possibile recuperare l'informazioni con alcuni add-on sul browser. VGC ha contato i Mi Piace e i Non Mi Piace nelle cinque versioni del trailer di Prince of Persia: The Lost Crown più visualizzate, ovvero quelle di Ubisoft, PlayStation, Nintendo of America, IGN USA e GameSpot. Tra tutte queste, solo quella di Nintendo ha più voti positivi che negativi e la differenza è minima.

Precisamente, al momento della pubblicazione del report, il numero di Non Mi Piace era pari a 52.691, rispetto a 21.163 voti positivi. Si tratta di un rapporto due a uno, non cosa da poco.

Prince of Persia: The Lost Crown propone una visuale laterale

VGC, inoltre, afferma che non vi è un singolo motivo per il quale il gioco è stato disprezzato. In generale, si parla del fatto che non sembra un vero Prince of Persia. Altri criticano la grafica, affermando che è a livello di PS2 (non lo è) oppure affermano che la musica rap stona con il gioco e che il protagonista sembra adatto al Principe di Bel Air piuttosto che a Prince of Persia.

Alcuni utenti sono comunque più positivi e sottolineano come la visuale laterale è una buona scelta e che questo gioco è più fedele agli originali Prince of Persia rispetto agli ultimi capitoli 3D realizzati da Ubisoft. Altri sottolineano poi che l'apprezzato Prince of Persia: Warrior Within propone un tema musicale principale alt-rock che sulla carta stona rispetto all'ambientazione tanto quanto la musica di Prince of Persia: The Lost Crown.

Voi che ne pensate? In media, considerate questa presentazione positiva o è completamente negativa?

Vi segnaliamo inoltre che Prince of Persia The Lost Crown è "ispirato dalla struttura dei metroidvania".