S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non sarà presente all'Xbox Games Showcase

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a quanto pare non sarà presente all'Xbox Games Showcase di quest'anno: lo ha confermato il community manager di GSC Game World, cercando di spiegare i motivi di tale scelta.

Si tratta ovviamente di un momento complicato per il team di sviluppo, che sta portando avanti il progetto nel mezzo di una guerra, ma stando alle parole del rappresentante dello studio ucraino non è questa la ragione principale per cui il gioco salterà il pur importante appuntamento.

"Solitamente non confermiamo o smentiamo la nostra partecipazione a uno show, ma in questo caso faremo un'eccezione", ha scritto il community manager. "S.T.A.L.K.E.R. 2 salterà le conferenze di giugno, preferendo fare importanti annunci nei prossimi mesi."

"Il nostro piano", ha continuato il rappresentante di GSC Game World, "è quello di fornire agli utenti degli aggiornamenti costanti su ciò che stiamo preparando." Una politica di massima trasparenza, insomma, che vedrà l'arrivo di novità nei prossimi mesi.