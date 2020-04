Animal Crossing New Horizons, un video mostra l'isola di Zelda: A Link to the Past

Un video di Animal Crossing New Horizons mostra l'isola nella quale è stata ricostruita la mappa di The Legend of Zelda: A Link to the Past nei minimi dettagli.

Questo lavoro certosino è stato eseguito da VaynMaanen, un utente di Reddit che ha usato le rinnovate capacità di terraforming di Animal Crossing New Horizons per ottenere una versione ridotta della Hyrule di The Legend of Zelda: A Link to the Past, il capolavoro del 1991 per Super Nintendo.

Il risultato è notevole e mostra la potenza degli strumenti di modellazione del terreno che vengono messi a disposizione nelle fasi più avanzate di Animal Crossing New Horizons. C'è il villaggio a ovest, la serie di isole nella parte sud-est della mappa e persino i labirinti poco sopra.

Per realizzare questo omaggio VaynMaanen sono stati necessari quattro giorni di lavoro, ma i risultati sono notevoli, non pensate?

Sempre riguardo a Zelda che invade altri videogiochi della grande N, avete visto questo video di Paper Zelda?