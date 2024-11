BioWare: come si passa da Baldur's Gate a Dragon Age: The Veilguard

Nonostante la giovanissima età, Dragon Age: The Veilguard è già riuscito a emergere come uno fra i videogiochi più discussi di tutti i tempi: ciò non è accaduto solamente in virtù della diatriba relativa alla cosiddetta "cultura woke", in realtà piuttosto marginale, bensì per una moltitudine di fattori che spaziano dalla qualità della scrittura all'accoglienza della critica anglosassone, dalla comparazione con altri giochi di ruolo al costante procedimento di edulcorazione che sembra caratterizzare la maggior parte delle produzioni AAA occidentali.

Se esiste un elemento che è stato in grado d'infiammare la fetta più grande del pubblico pagante, quello risiede in due caratteristiche specifiche di The Veilguard: in primo luogo si tratta di un episodio apocrifo della saga di Dragon Age, una serie che può contare sulla spinta di una nicchia di pubblico molto affezionata, e in seconda istanza porta impresso sulla copertina l'altisonante nome di BioWare, leggendario studio di sviluppo che ha scritto la storia dei giochi di ruolo a suon di capolavori.

E BioWare si può considerare quasi un simbolo della trasformazione che sta caratterizzando l'era contemporanea della storia dei videogiochi, dal momento che fa parte di quel ricco novero di aziende che, dell'architettura originale, hanno mantenuto solo ed esclusivamente il nome: assieme ad altre fucine come per esempio Blizzard Entertainment, oggi si presenta come un fantasma di ciò che era stata, avendo tagliato i ponti con la maggior parte dei più storici fra i creativi prima di tentare di esplorare nuove correnti, smarrendo lungo il percorso la propria cifra stilistica.

Oggi viene spontaneo chiedersi come sia possibile che la stessa casa di sviluppo che ha partorito pietre miliari come Star Wars: Knights of the Old Republic o Baldur's Gate possa presentarsi sul mercato con un'opera dotata del taglio narrativo ed espressivo di Dragon Age: The Veilguard, e questa è una constatazione che tocca fare a prescindere dalla qualità percepita del titolo in esame, prendendo anche solo in considerazione le atmosfere e le tonalità della scrittura. Vale la pena ripercorrere i momenti chiave della storia di BioWare, cercando di capire dove si nascondano le ragioni dietro la sua trasformazione nella più classica nave di Teseo.