Assassin's Creed Shadows avrà un Pass Battaglia? Ubisoft fa chiarezza, dopo le voci sul nuovo Animus Hub

Dopo alcune presunte indiscrezioni sul funzionamento dell'Animus Hub, che secondo voci di corridoio doveva contenere ricompense a pagamento per Assassin's Creed Shadows, Ubisoft si mossa per chiarire che tali informazioni sono errate, e che il nuovo capitolo della serie non conterrà un sistema di ricompense sbloccabili a pagamento in stile Pass Battaglia.

Animus Hub è quello che inizialmente era noto come Assassin's Creed Infinity, ovvero un sistema di collegamento tra i diversi capitoli della serie che dovrebbe funzionare da piattaforma integrata con servizi per i giocatori. In seguito ai presunti leak emersi nei giorni scorsi, gli sviluppatori hanno pubblicato un post sul Reddit di Assassin's Creed per correggere le informazioni diffuse su internet secondo cui l'hub conterrebbe ricompense a pagamento per Assassin's Creed Shadows, facendo credere a molti che ci fosse in programma un sistema in stile battle pass.

A quanto pare non è questo il caso: sebbene non sia ancora chiarissimo il funzionamento dell'Animus Hub, sembra che le ricompense collegate a questo non siano a pagamento, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.