Cyberpunk 2077 su GeForce RTX 3000: l'analisi tecnica

Abbiamo provato Cyberpunk 2077 , di cui vi abbiamo raccontato tutto all'interno della nostra recensione , con alcune delle nuove schede NVIDIA GeForce RTX 3000 , forti dell'evoluzione dei core dedicati al ray tracing e di tensor core potenziati che garantiscono migliori performance grazie all'upscaling DLSS basato sull'intelligenza artificiale. Le RTX 2000, ovviamente, godono degli stessi effetti, al momento preclusi alle schede della concorrenza, e la versione di lancio non avrà il DRM, guadagnando in prestazioni rispetto a quella destinata ai recensori, ma è chiaro che si tratta di un titolo massiccio, un open world denso, vivo e pieno zeppo di dettagli che richiede una scheda di fascia alta per poter essere spremuto a fondo.

L'importanza del ray tracing

Cyberpunk 2077 è uno dei primi titoli a guardare alla next gen, nonostante sia stato realizzato per girare anche sulla scorsa generazione di PC e console. Non è esente da bug ma è a dir poco mastodontico sia nella cura per il dettaglio, sia nella complessità di un'esperienza che deve essere considerata nella sua grandezza per essere valutata in modo adeguato. La prima cosa che si fa notare è la ricchezza degli interni, arredati minuziosamente e pieni di dettagli, a partire dalle scrivanie dei corporativi alla stanza del protagonista per arrivare agli esterni che rimarcano l'incremento di complessità rispetto al passato che lascia senza dubbio il segno. Il tutto condito da una valanga di passanti, da macchine volanti e da strade piene zeppe di neon. Buona tra l'altro la resa dei materiali, a prescindere dal ray tracing, ma non è l'aspetto su cui si sono concentrati gli sviluppatori. Sono le luci a fare buona parte del lavoro, dai raggi che saturano l'aria dei night per arrivare a fattori come neon, pubblicità e schermi che riempiono il mondo di riflessi che risultano più voluminosi, dettagliati e rotondi grazie al ray tracing.

I modelli dei personaggi secondari, va detto, sono inferiori a quelli dei comprimari come compagni, protagonisti delle quest e personaggi che fanno parte delle sequenze di gioco principali e godono anche di animazioni di livello decisamente superiore. Ma la qualità complessiva, complici un gran numero di animazioni, è sempre molto elevata. Tutto questo tra l'altro, resta intatto anche rinunciando al ray tracing, almeno con le impostazioni grafiche da medio a ultra che garantiscono buone texture, un'illuminazione dinamica decisamente efficace e una distanza visiva molto elevata, con macchine e modelli che popolano lo sfondo anche con il preset grafico più basso. Quest'ultima, però, rinuncia in parte alla definizione e alle ombre dinamiche, con un brutto colpo per la resa complessiva, comunque buona grazie alla cura per il design e alla ricchezza poligonale complessiva del mondo di gioco. Ma la il colpo d'occhio risulta decisamente superiore in modalità medium che rappresenta quindi il minimo sindacale per godere a pieno del titolo CD Project, ottenendo un buon boost nel framerate.

Non è il caso, però, di sottovalutare il ray tracing che in Cyberpunk gode di un'applicazione massiccia e ha un effetto drastico sia sulla resa complessiva che sul dettaglio. Parliamo di enormi palazzi pieni di vetrate che riflettono treni in corsa e cartelloni pubblicitari, del vetro di un banchetto che riflette passanti e insegne luminose e di svariate altre superfici riflettenti tra pavimenti veicoli e strade bagnate. In alcuni casi i riflessi si attivano a una distanza superiore, in altri a una distanza superiore, ma nel complesso risulta evidente lo sforzo per dare un senso a una tecnologia che ha visto anche la partecipazione attiva allo sviluppo di ingegneri NVIDIA. Al netto dell'ottimizzazione, infatti, si tratta di una mole massiccia di riflessi fisicamente accurati, sebbene la qualità delle immagini riflesse sia ridotta in qualità per ridurre il peso e questo risulti comunque massiccio. Ma certi scorci lasciano letteralmente a bocca aperta di fronte a un open world che senza dubbio soffre ancora di qualche problema di rifinitura, ma rappresenta un passo in avanti netto ed evidente verso la next-gen.