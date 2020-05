Cyberpunk 2077 Phoenix Program: il fan film ha perfino un finto Keanu Reeves

Cyberpunk 2077 Phoenix Program, lo spettacolare fan film dedicato al gioco di CD Projekt RED, si presenta con un teaser trailer ricco di riferimenti ed effetti speciali. Tra gli attori c'è perfino un finto Keanu Reeves, che ovviamente interpreta Johnny Silverhand.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED Cyberpunk 2077 non è ancora arrivato nei negozi e già è oggetto di interessanti omaggi. Uno di questi è il fan film intitolato Phoenix Program. In queste ore la produzione ha pubblicato il primo teaser trailer grazie al quale è possibile ammirare la qualità del suo lavoro.

Prodotto da T7 Productions, Phoenix Program riprende lo stile, i protagonisti e le tematiche di Cyberpunk 2077 e le tramuta in una pellicola con attori reali. Tra di loro vi sono anche Vi-Dan Tran, uno dei membri ufficiali del Jackie Chan Stunt Team, e Ben Bergmann, che interpreta Keanu Reeves mentre interpreta Johnny Silverhand.

La produzione è al momento sospesa, ma riprenderà non appena ci saranno le condizioni per far lavorare tutti in sicurezza. In attesa del film completo, godiamoci questo breve teaser: cosa ne pensate?