Cyberpunk 2077: Stadia vs Xbox Series X, Digital Foundry elegge la versione migliore

Digital Foundry ha messo alla prova, ancora una volta, l'ormai famigerato Cyberpunk 2077 confrontando la versione Stadia e la versione Xbox Series X. Da quanto possiamo scoprire, secondo la testata la versione di Microsoft è nel complesso superiore, ma la piattaforma cloud gaming di Google è in grado di vincere alcuni round.

Prima di tutto, Digital Foundry ci spiega che la versione Stadia permette di attivare all'interno del gioco una modalità per ottimizzare gli FPS e una per ottimizzare la qualità grafica. In quest'ultima modalità Cyberpunk 2077 viaggia intorno ai 1440p e i 1584p, rispetto ai 1620p e i 1800p dinamici di Xbox Series X. Parlando invece della modalità per il frame rate, la console Microsoft si assesta tra i 1080p e i 1620p, mentre su Stadia caliamo fino ai 810p - 972p. Chiaramente non una risoluzione ottimale, ma non si tratta dell'unico dettaglio rilevante.

Stadia è infatti in grado di offrire una versione di Cyberpunk 2077 molto più dettagliata in alcuni scenari. Prima di tutto, pare che la cache delle texture di Stadia sia maggiore rispetto a quella dell'avversaria, in quanto vari oggetti dispongono di texture a risoluzione maggiore. Per quanto riguarda le ombre, su Xbox Series X la qualità è maggiore, ma la distanza a cui appaiono è superiore su Stadia. Xbox Series X però dispone di una maggiore risoluzione della luce volumetrica.

Nel complesso, le performance di Cyberpunk 2077 su Xbox Series X sono superiori, ma in vari scenari la distanza tra le due versioni non è particolarmente grande. La console Microsoft è più stabile per quanto riguarda gli FPS, per quanto anche Stadia riesca a mantenere i 30 frame nella modalità qualità visiva. Stadia non riesce inoltre a mantenere i 60 fps nella modalità dedicata, ma viaggia tra i 45 e i 55 frame per secondo: peggio dell'avversaria, ma non troppo distante.

Digital Foundry ci dice che, rispetto a PS5, Stadia ha un maggiore livello di dettaglio, anche se la versione Sony è quella più stabile in termini di frame rate. Inoltre, la versione Stadia è superiore alla versione Xbox Series S. La testata sottolinea un altro grande vantaggio dell'edizione cloud: l'accessibilità. Considerando che giocare sulle console di vecchia generazione è assolutamente sconsigliato, attualmente è "obbligatorio" acquistare PS5, Xbox Series X o un PC di fascia alta per giocare in buona qualità. Con Stadia, invece, si aggira il problema: ovviamente può essere detto della maggior parte dei giochi AAA disponibili sulla piattaforma.

Infine, bisogna ricordare che questa analisi è legata alla versione next-gen di Cyberpunk 2077 senza upgrade tecnico: durante l'anno dovrebbe arrivare una patch dedicata, quindi il confronto dovrà essere ripetuto. Vi ricordiamo anche che Cyberpunk 2077 è il gioco più redditizio di Steam per la 7a settimana di fila.