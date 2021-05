Days Gone PC, il trailer di lancio esalta il supporto wide-screen

Days Gone si mostra con il tradizionale trailer di lancio su PC: il video esalta le nuove feature del gioco, con una particolare enfasi sul supporto wide-screen, come si può ben vedere.

Digital Foundry ha certificato la bontà della conversione in un video confronto che mostra la superiorità grafica della versione PC su quella PS5 in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica.

In particolare il sistema di illuminazione, il pixel count effettivo, la qualità delle texture e la già citata fluidità fanno la differenza rispetto a PlayStation 5, con anche caricamenti più veloci.

Se poi avete letto la nostra recensione di Days Gone per PC, saprete che l'open world post-apocalittico di Bend Studio si conferma solido, corposo e coinvolgente anche in questa nuova edizione.

L'avventura ruota attorno a Deacon St. John, un ex biker che sopravvive in un mondo invaso dai Furiosi portando a termine incarichi di vario genere per gli insediamenti presenti sul territorio.