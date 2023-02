DECAPOLICE: cosa aspettarsi dalla nuova IP di Level-5

Il trailer di Decapolice comincia con un inseguimento degno di un poliziesco da prima serata su Italia 1: macchine che si scontrano, frenate burrascose e radiocomunicazioni in una città che sembra noir e futuristica al tempo stesso. Il ritorno di Level-5 sulla scena, dopo qualche anno passato in sordina, ha costellato il recente Nintendo Direct di annunci: il nuovo Fantasy Life, il sorprendente rilancio del Professor Layton e poi Decapolice , il gioco che forse ha incuriosito più di tutti, essendo un inedito. Caratterizzato da uno stile cartoonesco che fa il verso agli anime e da toni che richiamano i film polizieschi, Decapolice è in realtà un gioco di ruolo giapponese a turni: cerchiamo di capire come funziona analizzando il teaser trailer.

Broadstone 9-1-1

Decapolice, il protagonista si chiama Harvard

Nel trailer di Decapolice succedono talmente tante cose che è difficile intuire la struttura del gameplay in così pochi secondi, ma è chiaro che il protagonista si chiama Harvard, ed è il biondino un po' saccente che guida l'auto nell'inseguimento all'inizio del filmato. Dal suo "Finalmente ci siamo" di fronte al centro di polizia - che il dialogo suggerirebbe essere la prima volta che lo vede - ci sembra di capire che Harvard sia appena entrato nella cosiddetta Unità indagini speciali, sempre che quello nel trailer non sia un flashback. Tuttavia, sarebbe così tipicamente nipponico calarci nei panni di un novellino incredibilmente talentuoso che è difficile immaginare uno scenario narrativo troppo diverso o articolato.

Harvard, infatti, sembrerebbe possedere un grande intuito da mettere alla prova nel DecaSim, un simulatore di addestramento per detective che in pratica è Matrix: una copia pressoché identica della realtà, ma in uno spazio virtuale che apparentemente possiamo esplorare in terza persona come in un normale GDR.

Le soluzioni di gameplay, a questo punto, paiono moltiplicarsi. In una scena vediamo Harvard - che poi siamo noi a controllarlo - in una gioielleria: non ce lo suggerisce solo il suo aspetto, per quanto a soqquadro, ma anche la dicitura in alto a destra che parla di "Rapina in gioielleria" e "Continua a indagare nella gioielleria". Tenete presente che l'interfaccia, nel trailer, è ancora completamente in inglese, ma è praticamente certo che il gioco arriverà dalle nostre parti anche in italiano. Se guardate bene la gioielleria nel filmato, potete notare anche gli striscioni della polizia davanti agli ingressi, a destra e a sinistra, in quella che è evidentemente una scena del crimine. Sullo sfondo vediamo due PNG: una donna con un balloon e una stellina sulla testa, con cui possiamo probabilmente interagire, e un vecchio baffuto che dovete tenere a mente.

Nel centro della scena, Harvard si china a raccogliere un oggetto contrassegnato da un punto interrogativo che l'interfaccia disvela essere una prova, e nello specifico un telefono cellulare. A questo punto la schermata cambia completamente, entrando in quello che l'interfaccia definisce "Step 2": il momento della Deduzione. Qui sconfiniamo proprio nel campo del Professor Layton tanto caro ai Level-5, poiché dobbiamo giungere a una conclusione mettendo insieme le informazioni che abbiamo collezionato.

Decapolice, il DecaSim è un sistema per la realtà virtuale

La scacchiera a sinistra rivela che nel trailer Harvard ha trovato 11 indizi su 15, inclusi file sonori, immagini e documenti che, una volta selezionati, appaiono nel dettaglio a destra. È interessante notare che, in alto, appare scritto "Case 100", e ci chiediamo: sono davvero così tanti? Se sì, è strano che il trailer anticipi una vicenda così avanti nel gioco, quindi vien da pensare che non sia davvero il "centesimo" caso cui lavora la squadra di Harvard, o forse il gioco parte in medias res col team già affiatato?

Ogni membro della squadra ha una parte nell'indagine: scopriamo, infatti, che possiamo scegliere da che punto di vista analizzare il caso. Harvard lavora di logica, ma c'è anche lo scienziato (Forensics) e la profiler, che sappiamo chiamarsi Manimani. Non conosciamo, però, i ruoli degli altri due membri della squadra, ma sappiamo che ogni ruolo è contrassegnato anche da un livello, ma a cosa serva al momento è imperscrutabile. Forse aumenta le probabilità di esaminare correttamente un indizio?