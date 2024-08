Gothic Remake: finalmente nuove sull'atteso ritorno di uno dei più amati GDR di sempre

Quando THQ ha confermato l'arrivo di un remake del primo capitolo l'esaltazione non è dunque mancata, solo per poi spegnersi quando è stato rivelato che alle redini del progetto c'era un team praticamente nuovo con sede a Barcellona chiamato Alkimia Interactive . Nulla contro di loro, per carità, ma visto lo status di "cult" di Gothic non dovrebbe sorprendere che buona parte dei fan siano rimasti un po' scottati dalla scelta di una software house così fresca per un suo ritorno in grande stile. Ora però il gioco è finalmente ricomparso, e quanto presentato durante l'immancabile THQ Showcase annuale ci ha positivamente sorpreso. Già, perché gli Alkimia non si sono limitati a riproporre l'esperienza originale con tutti i suoi difetti: hanno apportato sensibili e necessarie modifiche, oltre ad aver a quanto pare deciso di ampliare l'avventura originale. Vediamo.

Per quanto questi GDR non siano mai stati privi di difetti (e il loro soprannome dovrebbe lasciarlo intuire), il loro approccio all'interattività del mondo e alla progressione sono ancora oggi unici , ed è per questo motivo che da anni molti appassionati chiedono a gran voce un ritorno in grande stile dei primi due Gothic. Al momento della loro uscita nulla era davvero paragonabile e pochi sviluppatori sono riusciti almeno in parte a rielaborarne le caratteristiche in meglio (anche se qualche sprazzo qua e là lo si è visto).

Come Gothic di giochi non ne fanno più . Se conoscete qualche amante dei GDR cresciuto a pane e videogiochi durante i primi anni 2000, questa frase la avrete sicuramente sentita qualche volta. Osservando la situazione attuale, a dir la verità, non è nemmeno così lontana dalla realtà, dato che gli sviluppatori originali del gioco, i Piranha Bytes, hanno chiuso i battenti (anche se hanno già riaperto sotto altro nome, per la gioia degli appassionati) e che praticamente solo loro ormai portavano avanti quel sottogenere di titoli noti come "Eurojank" che proprio dal concept originale dei Gothic derivano gran parte del loro fascino.

Il mondo non gira attorno a te, nemmeno quando sei l'eroe

Per farla breve, anche perché Gothic non è certo un gioco uscito l'altro ieri, in Gothic 1 Remake la progressione e l'esplorazione sono molto diverse rispetto a quelle più legate ai numeri e guidate di altri GDR. L'esplorazione nel mondo di gioco è limitata per lo più dalla difficoltà dei nemici, che tendono a spezzarvi in due se osate avvicinarvi a certe zone senza la giusta preparazione; non bastasse, il mondo vanta personaggi con routine comportamentali complesse, fazioni con precisi interessi, e una progressione generale molto più lenta e ponderata del normale, che dà molto più senso al completamento delle quest secondarie.

Il combattimento nel Gothic originale è sempre stato una discreta atrocità. In questo remake le cose sembrano molto migliorate, ma non aspettatevi scontri veloci e scattanti

Gothic è, insomma, un'esperienza davvero immersiva, dove le azioni del vostro alter ego sono sì importanti, ma si parte dal basso ed è pressoché obbligatorio comprendere la complessità della situazione in cui ci si trova per avanzare a dovere.

Ovvio, si tratta comunque di un gioco del 2001 ad opera di uno sviluppatore mai noto per le sue qualità tecniche, quindi ha sempre avuto delle mancanze: oggi è pressoché ingiocabile senza alcune mod "modernizzanti" per via dei controlli originali atroci e di qualche bug di troppo, il sistema di combattimento è talmente legnoso che rende tediose le battaglie, ma può venir abusato perché alcuni dei nemici più poderosi possono essere storditi all'infinito, e la qualità del mondo di gioco non corrisponde a quella della narrativa primaria, tutto sommato abbastanza semplice. Anche con questi problemi, però, resta un'esperienza seminale nel suo genere, con un potenziale pressoché infinito per un remake evoluto in vari aspetti.

Il rapporto con le fazioni del gioco sarà molto importante per la progressione del vostro eroe. E una volta diventati abbastanza forti... potrete vendicarvi di alcuni screzi subiti in passato

Alkimia ha quindi deciso di adottare un approccio abbastanza conservativo: il fulcro dell'esperienza sembra essere rimasto praticamente identico, non dovrebbero esserci modifiche alle fazioni e alla trama principale, e tutte le qualità del titolo originale sono rimaste lì. Il team è però, grazie al cielo, intervenuto su uno degli aspetti più problematici: il combattimento. Non preoccupatevi, non siamo davanti a un action scattante adesso (non avrebbe avuto comunque senso una rivoluzione simile), ma dal gameplay mostrato è cristallino come magia e attacchi in corpo a corpo siano molto più precisi e "realistici" in questo remake, nonostante abbiamo mantenuto la pesantezza originale. Meno chiaro invece l'intervento sulla progressione: durante la presentazione il team ha chiarito di aver migliorato tutto il sistema di crafting e di aver messo in campo una progressione più soddisfacente, ma non è chiaro se abbiano semplicemente velocizzato il potenziamento del personaggio o rielaborato l'intera gestione della difficoltà.

Fatto sta che in movimento il gioco fa una buona figura, e i passi avanti rispetto alle prime versioni mostrate sono davvero notevoli, nonostante il comparto tecnico non raggiunga i livelli di una super produzione. Inoltre qualche ritocco al livello di sfida avrebbe sicuramente senso, dato che per un giocatore non pratico il primo Gothic può avere momenti abbastanza traumatici anche contro nemici apparentemente innocui.

Graficamente questo remake non è certo eccezionale, ma di presentazione in presentazione si notano le migliorie apportate, ed è un ottimo segno

Molto più coraggioso, invece, l'intervento sui contenuti: pare che nel remake avremo la possibilità di scalare le pareti - anche se non è chiaro quante e con quanta libertà - intere nuove zone, e quest ampliate e migliorate in generale. Non bastasse, sembra ci sia stato un notevole intervento sulle routine comportamentali dei vari personaggi, con più reazioni possibili, azioni giornaliere più varie, e un generale aumento dell'intelligenza di mostri e personaggi. Certo, è tutta roba da testare molto a fondo, eppure il fatto che si vogliano migliorare sensibilmente le migliori basi del gioco originale è sicuramente un ottimo segno.

La speranza, ovviamente, è che gli sviluppatori di Alkimia Interactive abbiano trovato la quadra e capito alla perfezione come gestire il brillante mondo del Gothic originale; per ora sembrano aver chiaro quali sono gli aspetti da ritoccare prima di ogni altro, tuttavia sarà di certo molto più difficile agire sul "nuovo". Restiamo fiduciosi e in attesa di novità; peccato solo che anche stavolta di date di uscita non si sia parlato...