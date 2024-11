Overwatch Classic è un'ammissione di colpa per Blizzard?

Da quando è stato fatto questo cambiamento la community si è spaccata in due tra chi ha visto e compreso le ragioni del passaggio ai cinque giocatori per il futuro a lungo termine del gioco, e chi continua a sostenere (con alcuni argomenti oggettivamente inattaccabili) che l'unico modo per Overwatch 2 di andare avanti sia tornare indietro.

Nelle ultime settimane un'ondata di nostalgia sembra aver colpito alcuni sparatutto online che potremmo, tra molte virgolette, definire "storici": Fortnite, Apex Legends e Overwatch 2. Il primo ha reso la sua modalità OG (che riporta il gioco esattamente a com'era al lancio) un'opzione permanente, il secondo ha avviato, per un periodo di tempo limitato, una modalità che lo riporta esattamente a come quando è uscito nel 2019, e lo stesso ha fatto il terzo con Overwatch Classic .

Erano in sei, e poi in cinque

La posizione che Blizzard ha sacrificato per passare da sei a cinque giocatori per squadra è quella dell'off-tank, ovvero quei personaggi come D.Va, Roadhog e Zarya pensati non per essere la prima linea della squadra, ma per andare ai fianchi e aprire fronti alternativi avendo abbastanza salute per restare vivi. Tutti gli off-tank presenti nel gioco all'arrivo di Overwatch 2 sono stati modificati per rientrare nel nuovo slot da tank solitario e un aspetto fondativo del gioco è andato immediatamente perso.

Scommettiamo che non vedevano l'ora di giocare contro sei Torbjorn e le loro torrette per niente fastidiose

Da allora, a diversi gradi di intensità e insistenza, il motto dei sostenitori del 6v6 è stato che fare il tank "fa schifo" perché si è il bersaglio principale di tutte le abilità avversarie, e una volta morti il resto del team crolla su sé stesso. A questo si aggiunge il fatto che visto che in pochi vogliono giocare questo ruolo, soprattutto in ambito competitivo, i tempi di attesa quando si gioca ad alti livelli sono generalmente molto lunghi.

Dall'altro lato della barricata, i sostenitori della riduzione a 5v5 affermano che il cambiamento è servito a trasformare Overwatch in un vero hero shooter. Non è un mistero che Overwatch sia nato cercando di unire le dinamiche di costruzione e perfezionamento di una squadra di un MOBA al gameplay di uno sparatutto e questo è stato il suo punto di maggior forza e debolezza. Per tutta la durata del primo Overwatch, infatti, nella maggior parte delle partite l'operato del singolo giocatore contava solo fino a un certo punto.

La bolla di Winston è sufficientemente fastidiosa così com'è, immaginate averne tre o quattro a difesa di un obiettivo

Se gli avversari avevano una determinata composizione in difesa, gli attaccanti o avevano gli eroi adatti a romperla o si sarebbero infranti ancora e ancora contro lo stesso muro. Questo rendeva l'esperienza del singolo giocatore, soprattutto se competitiva, molto frustrante perché, anche se il suo gioco era perfetto, nel momento in cui il resto della squadra non passava agli eroi o alla strategia giusta il risultato era già scritto.

Chi supporta il passaggio a 5v5 sostiene che ora i personaggi siano pensati (restando divisi nei loro ruoli) per essere autosufficienti e in grado di avere un impatto percepibile sulle sorti della partita. Le pressioni, gli argomenti e il numero dei sostenitori del 6v6, però sono state tali, negli anni, che Blizzard ha ufficialmente annunciato l'inizio di una serie di esperimenti per reintrodurre in modo organico e bilanciato la presenza di 12 giocatori sulla mappa.