PlayStation Store: Deathloop e Tales of Arise

L'ultimo aggiornamento del PlayStation Store ha visto l'arrivo di titoli come Deathloop e Tales of Arise, ma anche di Life is Strange, NBA 2K22 e Sonic Colours.

Il PlayStation Store è stato protagonista di un paio di aggiornamenti davvero interessanti, che hanno portato sulla piattaforma digitale Sony titoli del calibro di Deathloop e Tales of Arise, prodotti rispettivamente da Bethesda e Bandai Namco, ma non solo. Sono infatti arrivati anche la coinvolgente avventura Life is Strange: True Colors e la nuova edizione della simulazione cestistica per eccellenza, NBA 2K22, insieme a un gradito ritorno, quello di Sonic Colours: Ultimate, con una piacevole e coloratissima remaster.

Deathloop Deathloop, Colt e Julianna in una sequenza di combattimento Deathloop (PS5, 69,99€) è il nuovo titolo sviluppato da Arkane Studios, gli autori di Dishonored e Prey, realizzato in esclusiva console per PS5. Si tratta di un'esperienza innovativa e sorprendente in cui vestiamo i panni di Colt, un sicario che si ritrova intrappolato sulla misteriosa isola di Blackreef insieme a un'abile assassina incaricata di ucciderlo, Julianna. Il punto è che l'intero scenario è soggetto a un loop temporale che determina la ripetizione della stessa giornata all'infinito, e sembra che l'unico modo per disinnescare tale meccanismo sia quello di eliminare otto bersagli chiave prima che il sole tramonti e il ciclo ricominci da capo. Saremo in grado di riuscire nell'impresa? Equipaggiati con un ricco arsenale, nonché con un set di abilità speciali, dovremo utilizzare appieno tutte le risorse a nostra disposizione per muoverci all'interno dell'isola, affrontare eventuali minacce, sfuggire alle trappole di Julianna e nel frattempo raggiungere i nostri obiettivi, scegliendo in piena libertà l'approccio che desideriamo utilizzare. Una formula che, come scritto nella nostra recensione di Deathloop, si rivela indovinata e convincente fin dalle prime battute, grazie anche a una storia raccontata in maniera magistrale, piena di personaggi carismatici, e a un gameplay che propone in continuazione situazioni ad alto tasso di spettacolarità.

Tales of Arise Tales of Arise, i personaggi principali del gioco Parecchio atteso dai fan della serie prodotta da Bandai Namco, Tales of Arise (PS5 e PS4, 69,99€) racconta la storia di due pianeti gemelli, Rena e Dahna, e di come gli abitanti di quest'ultimo mondo abbiano vissuto per secoli una sostanziale sottomissione. Tuttavia, quando i due protagonisti del gioco, Alphen e Shionne, si incontrano, capiscono che sono destinati a cambiare le cose. Alphen è infatti uno schiavo di Dahna che non sente dolore, Shionne una ribelle di Rena colpita da una maledizione che provoca fitte lancinanti a chiunque la tocchi: un'accoppiata perfetta, a cui ben presto si uniscono altri personaggi memorabili per formare un affiatato gruppo determinato a fare la rivoluzione, nell'ambito di una trama appassionante e con il supporto di un sistema di combattimento davvero ben fatto. Per saperne di più, ecco la recensione di Tales of Arise.