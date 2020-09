PlayStation Store: Mafia: Definitive Edition e 13 Sentinels: Aegis Rim

Tuttavia, come sempre, l'update include anche tutta una serie di produzioni magari meno celebri ma senz'altro in grado di appagare i desideri dei possessori della console Sony. Parliamo ad esempio di CastleStorm II , Tennis World Tour 2 e il frenetico Going Under .

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con la solita, immancabile mandata di nuovi giochi per PS4. Le uscite più rilevanti sono in tal caso il pregevole remake Mafia: Definitive Edition e il nuovo titolo di Vanillaware, 13 Sentinels: Aegis Rim .

Mafia: Definitive Edition

L'atteso remake del classico Mafia del 2002, Mafia: Definitive Edition (39,99 euro) può essere acquistato singolarmente oppure nell'ambito del pacchetto Mafia Trilogy (59,99 euro), che per appena 20 euro in più include anche la Definitive Edition del secondo e del terzo episodio della serie. Una proposta che non si può proprio rifiutare, insomma.

La nuova edizione del gioco, completamente ridisegnata, racconta la storia di Thomas "Tommy" Angelo, tassista di Lost Heaven che finisce per entrare in una famiglia mafiosa ma si accorge ben presto di aver rinunciato alla propria umanità per ottenere lusso e denaro. Proprio per questo un giorno si ritrova senza più nulla, a raccontare i crimini del clan a un detective per ottenere protezione per la sua famiglia.

Oltre a una grafica inedita, ricca di effetti sofisticati, e a cutscene girate da zero con nuovi attori in motion capture, Mafia: Definitive Edition vanta anche un gameplay modernizzato, che riprende le meccaniche di Mafia III cambiando completamente l'interfaccia originale e aggiungendo anche un sistema di combattimento corpo a corpo con alcune spettacolari finisher.

Modifiche unicamente estetiche per la mappa di Lost Heaven, liberamente esplorabile in auto o a piedi ma ben distante dal concetto di open world moderno, mentre sul fronte narrativo è stato fatto un gran lavoro, con le cutscene interamente rifatte e nuove interpretazioni per i personaggi.