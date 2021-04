PlayStation Store: Oddworld: Soulstorm e Star Wars: Republic Commando

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store è piuttosto essenziale, con due sole uscite di rilievo per i possessori di PS5 e PS4: si tratta di Oddworld: Soulstorm, scaricabile gratuitamente sulla console next-gen Sony per gli abbonati a PS Plus, e del classico Republic Commando.

A proposito di giochi gratis, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che in questi giorni potete effettuare il download gratuito dei titoli inclusi nell'iniziativa Play at Home: ABZU, Enter the Gungeon, REZ Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper, e Paper Beast.

A partire dal 20 aprile, inoltre, a questa già ricca lista si aggiungerà anche la Complete Edition di Horizon Zero Dawn!