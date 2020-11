PlayStation Store, offerte del 14 novembre 2020

PlayStation Store si prepara al debutto di PS5 , fissato in Italia al 19 novembre, con una serie di nuove offerte che coinvolgono anche giochi retrocompatibili con la console next-gen, caratterizzati in diversi casi da miglioramenti tecnici che aumentano la risoluzione e/o il frame rate per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Sviluppato da From Software , questo affascinante action game ambientato nel Giappone feudale ci mette infatti nei panni di un samurai decaduto, privato di un braccio in seguito all'assalto di un gruppo di nemici che hanno fatto prigioniero il suo signore. Tornato più forte di prima, l'uomo vota la propria vita alla vendetta ma troverà sul suo cammino avversari ben più pericolosi dei normali esseri umani.

Disponibile con la ricca Game of the Year Edition al prezzo più basso di sempre, 45,49 euro anziché 69,99, Sekiro: Shadows Die Twice è uno di quei titoli che su PS5 girano meglio (qui trovate la nostra lista dei migliori giochi in retrocompatibilità ), raggiungendo i 60 fps stabili e consegnandoci dunque non solo un impatto visivo potenziato ma anche un gameplay più preciso e reattivo: una manna, considerato il grado di sfida dell'esperienza.

Le storie raccontate dai due giochi sono diverse e indipendenti, ma ambientate entrambe nel mondo criminale americano, rispettivamente nei primi anni '40 e nei primi anni '70: periodi in cui gli Stati Uniti hanno dovuto riprendersi in seguito a guerre sanguinose. Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte a remaster , che aumentano risoluzione e dettaglio rispetto alle edizioni originali.

Pubblicato originariamente in esclusiva su Wii U , The Wonderful 101 ci mette al comando di un gruppo di eroi che ha il compito di difendere il pianeta da una pericolosa invasione aliena. Ognuno di essi possiede poteri speciali, ma è soltanto da uniti che potranno fare la differenza, aggregandosi come un'unica creatura e dando vita a manovre spettacolari.

Restando in tema di edizioni rimasterizzate, The Wonderful 101: Remastered è protagonista della sua prima promozione in assoluto, che porta dunque il gioco di Platinum Games al prezzo più basso di sempre: 30,59 euro anziché 44,99. Una riduzione provvidenziale per chiunque stesse aspettando uno sconto prima di procedere all'acquisto di questo godibilissimo action game.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

In attesa di capire cos'ha in mente Konami per il futuro di un franchise così importante, è possibile portarsi a casa Metal Gear Solid V: The Definitive Experience per pochi spiccioli, appena 3,99 euro anziché 19,99. L'acquisto è praticamente obbligato, nel caso in cui non abbiate ancora provato l'eccellente action stealth diretto da Hideo Kojima, qui nella sua versione più ricca e duratura.

Parliamo di un titolo che ha bisogno di ben poche presentazioni, pubblicato cinque anni or sono ma ancora tremendamente attuale sia dal punto di vista narrativo che ludico. Risvegliatosi in un ospedale, nove anni dopo i tragici eventi di Ground Zeroes, Snake prova a rimettere insieme i pezzi della sua organizzazione e ad affrontare una volta per tutte Cipher e il suo esercito di mercenari.