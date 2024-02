PlayStation Store, il Pianeta degli Sconti: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Dal sorprendente soulslike Lies of P al ritorno di Kazuma Kiryu in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, dallo spessore strategico di Marvel's Midnight Suns alle emozionanti gare motociclistiche di RIDE 5, passando infine per alcuni titoli che è possibile portarsi a casa per pochi spiccioli, ecco i nostri suggerimenti.

Tutto questo forti dei meccanismi tipici dei soulslike , dal sistema di progressione con il recupero dei punti persi durante l'ultima sconfitta ai salvataggi che determinano la ricomparsa di tutti i nemici, dalle scorciatoie che man mano si aprono nello scenario per collegare rapidamente diverse zone e alleggerire il backtracking, per arrivare infine ad alcuni dei boss più spettacolari che si siano mai visti.

Se avete letto la nostra recensione di Lies of P , saprete già quanto questa esperienza ci abbia entusiasmato: dal design in stile Belle Epoque dell'ambientazione al tema delle marionette che si sono improvvisamente ribellate ai loro padroni umani, uccidendoli e mettendo a ferro e fuoco una città che avremo il compito di esplorare da cima a fondo per arrivare alla fonte del problema.

Grazie al Pianeta degli Sconti è possibile portarsi a casa il titolo al prezzo più basso mai toccato su PlayStation Store , 44,99€ anziché 59,99€ per una riduzione pari dunque al 25%: non una svendita, certo, ma in ogni caso un'occasione da non perdere per chi attendeva uno sconto di una certa entità prima di affrontare finalmente questa affascinante avventura a metà fra Asimov e Bloodborne.

Liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio" di Collodi , Lies of P si pone senza dubbio come uno dei soulslike migliori attualmente disponibili : una vera e propria sorpresa per gli appassionati di questo genere di produzioni, considerando che dietro al gioco c'è un team di sviluppo alle prime armi ma evidentemente ben equipaggiato sul piano del talento e delle idee.

Like a Dragon Gaiden

Una spettacolare sequenza di Like a Dragon Gaiden

Il capitolo della serie SEGA che ha segnato (davvero) il ritorno di Kazuma Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life, Like a Dragon Gaiden è disponibile anch'esso al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, per la precisione 34,99€ anziché 49,99€ per uno sconto che arriva al 30%. Parliamo di un gioco che ha suscitato meno clamore rispetto a Infinite Wealth, ma che si pone come un pezzo fondamentale sul piano narrativo per comprendere l'avventura hawaiiana di Kazuma e Ichiban.

Durante la campagna, che adotta i meccanismi action tradizionali del franchise in luogo dei combattimenti a turni, scopriamo infatti che fine abbia fatto l'ormai ex Dragone di Dojima dopo aver appunto rinunciato al proprio nome per proteggere le persone che più gli sono care. Al servizio di un clan come una sorta di agente speciale, dovrà affrontare nuovi avversari per restare nell'ombra. Avete letto la recensione di Like a Dragon Gaiden?