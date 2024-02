Foamstars: Groovy Disco, trailer, data di uscita e dettagli della nuova stagione

Come riferito dal publisher, ogni stagione di Foamstars durerà circa 5 settimane, con Groovy Disco a inaugurare questa organizzazione con lancio fissato per l' 8 marzo 2024 .

Foamstars è uscito da tre settimane ma è già tempo dell'arrivo di una nuova stagione , a quanto pare, con la Groovy Disco che partirà tra pochi giorni, come annunciato da Square Enix con un trailer di presentazione per questa nuova mandata di contenuti.

Nuovi dettagli sulla stagione 2

Rocco Parrocco in tutto il suo splendore

Sarà possibile sbloccare Rocco Parrocco raggiungendo il rango 31 del Pass per la stagione, mentre per coloro che acquisteranno il Pass Premium sarà invece disponibile immediatamente. La nuova stagione porta con sé anche un nuovo Pass: si possono ottenere XP nelle partite online, completando le missioni o superando le sfide per progredire nei ranghi e sbloccare ricompense, con elementi gratuiti e altri a pagamento, come da tradizione.

Alle attuali Missioni verranno poi aggiunte ulteriori missioni dalla 4 alla 6, con quest'ultima che introduce Dark Ramzey e offre una sfida più ardua rispetto ai boss precedenti. Sarà possibile gareggiare in solitaria nella Festa da classifica stella solitaria o in squadra nella Festa da classifica in stile tribale, entrambe disponibili in Groovy Disco.

Le classifiche di Foamstars sono suddivise in sette categorie: Stella bronzo, Stella argento, Stella oro, Stella platino, Stella diamante, Superstella e Leggenda della festa. È possibile scalare i ranghi accumulando punti (RP), che consentono poi di prendere parte a una prova che se completata consente di passare alla categoria successiva.

La Festa da classifica stella solitaria inizia il 12 marzo, mentre la Festa da classifica in stile tribale inizia il 5 aprile. La Festa estrema si terrà due volte nel corso di Groovy Disco: il primo evento, è la Festa a tema Rocco Parrocco, in cui ogni giocatore indossa i panni del personaggio in questione, mentre il secondo evento, Super Duel Party, introduce intense battaglie 1vs1.

Il nuovo gioco multiplayer di Square Enix non ha propriamente convinto in pieno né le testate internazionali né la nostra redazione, come riferito nella recensione di Foamstars.