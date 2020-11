PlayStation Store: Warframe e GONNER 2

Dopo aver supportato con successo il lancio di PS5, questa settimana il PlayStation Store rallenta, diminuendo le uscite in vista di un dicembre sorprendentemente fitto di titoli molto promettenti, che andrà a chiudere al meglio il 2020. I giochi più importanti al debutto sono la versione next-gen di Warframe e l'originale action platform a base procedurale GONNER 2, ma troviamo anche il casual game musicale Just Dance 2021, la promettente simulazione Poker Club e l'affascinante dungeon crawler In Celebration of Violence.

Warframe Al debutto su PS5, Warframe (PS5, gratuito) porta la propria consolidata esperienza free-to-play anche sulla nuova console Sony, offrendo ai giocatori vari miglioramenti tecnici: risoluzione 4K, 60 frame al secondo, caricamenti molto più rapidi e un nuovo sistema di illuminazione dinamico che conferisce a personaggi e scenari un impatto visivo superiore. Il collaudatissimo gameplay in stile slash & shoot del titolo firmato Digital Extremes, rifinito e arricchito nel corso degli anni attraverso una valanga di aggiornamenti e ottimizzazioni, approda dunque sulla next-gen insieme a un pacchetto extra, disponibile gratis per gli utenti abbonati a PlayStation Plus.

GONNER 2 Sequel dell'action platform pubblicato nel 2016 e premiato all'Independent Games Festival, GONNER 2 (PS4, 12,99 euro con il 20% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) ci mette nuovamente al comando dell'eroico Ikk, impegnato in una missione inedita e sorprendente: aiutare la Morte a liberare la propria casa da una presenza misteriosa. All'interno di scenari generati da un sistema procedurale, capaci di dar vita a esperienze sempre differenti e pieni di segreti da scoprire, dovremo dunque cimentarci con ampie sessioni esplorative, eliminare i tanti nemici che ci attendono lungo il cammino e i potenti boss, facendo riferimento a meccaniche roguelike anche stavolta coinvolgenti e ricche di spessore.

Just Dance 2021 La celebre serie casual di Ubisoft si rinnova con Just Dance 2021 (59,99 euro), che approda questa settimana sia su PS4 che su PS5. In entrambi i casi l'esperienza può contare su di una tracklist strepitosa e tremendamente attuale, con quaranta brani di artisti come Dua Lipa, Shawn Mendes, Harry Styles, Billie Eilish, Eminem, Lady Gaga, Ariana Grande e tanti altri. Potremo dunque ballare sulle note di alcune fra le migliori hit dell'anno nell'ambito di differenti modalità come Sweat, per fare attività fisica e sudare mentre ci muoviamo a ritmo; o la Cooperativa, per collaborare con i nostri amici al fine di ottenere il punteggio massimo. Utilizzando l'app Just Dance Controller, inoltre, non avremo bisogno di accessori oltre allo smartphone.