Rainbow 6 Siege, riparte il campionato esport più competitivo d’Italia

Come in molti sapranno, la storia di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege è una di quelle di maggior successo di Ubisoft. Uscito con qualche problema di troppo e accompagnato persino da alcune polemiche, nel giro di pochi mesi questo sparatutto tattico è riuscito ad evolvere, migliorare e coinvolgere milioni di giocatori che, a loro volta, hanno alimentato una delle scene competitive più vivaci e attive degli ultimi anni.

Il successo non è giunto per caso: Ubisoft è stata brava non solo a sviluppare una scena internazionale di alto livello, ma anche a collaborare con diversi partner locali grazie ai quali organizzare tornei e iniziative di carattere nazionale che hanno il fondamentale scopo di fare da collante tra la base giocante e i pro player internazionali.

I PG Nationals sono proprio questo: si tratta del "campionato italiano" di R6S. Un torneo che non solo dà la possibilità a tutti i migliori talenti del nostro paese di mettersi in mostra, ma consente ai vincitori di accedere anche alla Challenger League, una lega europea che a sua volta fa da anticamera all'European League, la Champions League di R6S, tanto per continuare la metafora calcistica.

Un'organizzazione nazionale, capillare e organica con la scena competitiva internazionale, che ha consentito ai Mkers, una delle organizzazioni esport più famose d'Italia, di farsi le ossa e arrivare fino al Six Invitational 2021, senza dubbio il torneo più importante della stagione competitiva di Rainbow Six.

Una cavalcata che ha dato ulteriore spinta alla scena italiana, perché Alessio Aquilano, Luigi Ferrigno, Pietro Scattolin, Sasha Michelizzi e Lorenzo Masuccio hanno dimostrato che anche da noi ci sono le basi e il talento per poter competere a livello internazionale, ma soprattutto un'infrastruttura in grado di fare da rampa di lancio. Una cosa che non tutti gli esport maggiori hanno, un elemento che costringe i nostri talenti ad emigrare per trovare organizzazioni competitive.