Resident Evil Village e Biomutant sono i giochi più attesi di maggio 2021

L'elezione del gioco più atteso del mese per maggio 2021 sembrava piuttosto telefonata e invece è venuta fuori una selezione composita di due giochi, contrariamente alle aspettative, con Resident Evil Village ad emergere insieme a Biomutant . Si tratta di due giochi molto promettenti, ma considerando il blasone della serie era forse prevedibile una vittoria in solitaria del gioco Capcom: invece, nel sondaggio redazionale abbiamo voluto dimostrare una certa originalità nelle scelte, a quanto pare, visto che Biomutant è risultato essere invece il titolo più votato. D'altra parte non si può dire che il mese in questione sia povero di proposte interessanti: oltre ai due titoli in questione, che rappresentano sicuramente i giochi di maggior rilievo di maggio 2021, ci sono comunque diversi altri titoli da tenere d'occhio, dai tripla A di notevoli dimensioni ad altri giochi che vanno a colpire delle nicchie più specifiche di utenti.

Il più atteso dalla redazione

La lotta, nel sondaggio svoltosi all'interno della redazione, si è consumata esclusivamente tra due giochi, che hanno praticamente attirato la stragrande maggioranza dei voti: Biomutant e Resident Evil Village. Alla fine, davvero per una manciata di punti, è stato Biomutant ad emergere vincitore, in maniera anche piuttosto inaspettata. Il particolare progetto di Experiment 101 e THQ Nordic è un po' un ritorno a certe produzioni particolari che non capita più di vedere molto spesso, specialmente caratterizzate da una produzione di questo calibro. L'action RPG in terza persona mette in scena le avventure di una strana creatura simile a una sorta di procione geneticamente modificato e antropomorfo, alle prese con uno strano mondo post-apocalittico in cui l'equilibrio tra natura e tecnologia risulta piuttosto diverso da quello a cui siamo abituati. È un gioco che incuriosisce molto ed è sicuramente dotato di notevole carattere, in attesa di rimetterlo alla prova del controller.

Hood: Outlaws & Legends propone azione multiplayer in un contesto molto particolare

Il secondo classificato non ha bisogno di particolari presentazioni: Resident Evil Village era probabilmente considerato il candidato numero uno al posto di gioco più atteso e non ha raggiunto la vetta veramente per un soffio. Il nuovo capitolo della serie principale dei survival horror Capcom prosegue con le innovazioni introdotte nel capitolo precedente ma sposta tutto in un'ambientazione completamente diversa, recuperando qualcosa delle atmosfere rurali del quarto capitolo ma introducendo uno stile goticheggiante da fiaba nera a cui siamo poco abituati in questa serie. Al terzo posto, ma a distanza abissale, troviamo Hood: Outlaws & Legends, il particolare action game multiplayer ad ambientazione medievale incentrato sugli scontri fra banditi impegnati in varie missioni. Al di sotto del podio troviamo briciole di voti sparsi, con Metro Exodus: Enhanced Edition a rappresentare l'unico gioco ad emergere un po' di più.