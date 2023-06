Senza alcuna ombra di dubbio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco del mese di maggio 2023, e forse non solo.

Ci sono momenti in cui la rubrica sul gioco del mese può sembrare ridondante: non molti a dire il vero, e questo è indubbiamente un segno positivo per un panorama che - evidentemente - riesce a proporre tanti titoli in grado di soddisfare gusti diversi e rendere dunque movimentata e sfaccettata l'offerta di videogiochi in arrivo ogni mese. Maggio 2023 è proprio uno di quei momenti, vista l'uscita di una produzione contro la quale è praticamente inutile contrapporsi. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco del mese di maggio 2023, e non poteva essere altrimenti, sia per la mancanza di grandi concorrenti all'interno del medesimo periodo sia per il peso specifico di questa esclusiva per Nintendo Switch, che sembra davvero giocare in un campionato a parte. In effetti, si potrebbe dire che anche gli altri sviluppatori e publisher si siano resi conto delle dimensioni del gioco di Nintendo e abbiano deciso di farsi semplicemente da parte lasciandogli tutto lo spazio necessario, visto che non ci sono state uscite di grosso calibro nel corso del mese in questione. Tuttavia, non sono mancati i titoli di un certo interesse, a prescindere dalle dimensioni delle varie produzioni e dei generi di appartenenza, solo che semplicemente non hanno avuto modo di risaltare nel sondaggio sul gioco del mese e questo si è trasformato in una sorta di plebiscito, come era facile aspettarsi. In ogni caso, guardiamo come sono andate le votazioni parallele tra redazione e lettori.

La scelta della redazione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom consente creazioni incredibili Non c'è molto da discutere sulla votazione interna alla redazione, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ad emergere in maniera nettissima come gioco preferito per il mese di maggio 2023, ma la definizione è alquanto riduttiva. Come abbiamo riferito anche nella nostra recensione, la quale si conclude col primo 10 nella storia del sito, si parla di un gioco epocale, di cui si continuerà a parlare probabilmente per anni, così com'è accaduto anche al suo predecessore. La nomina a gioco del mese è solo il primo riconscimento per questo titolo Nintendo che è probabilmente destinato a raggiungere ben altri risultati, tra i più forti candidati in assoluto a ottenere il titolo di gioco dell'anno, da queste parti e altrove. Dopo aver introdotto la rivoluzione dell'open world in Breath of the Wild, questo seguito l'ha ulteriormente espanso e soprattutto rivisto le sue regole, inventando nuovi modi per interagire e giocare con il mondo. Per il resto, c'è stato veramente poco spazio per i concorrenti ma il secondo posto è risultato saldamente in mano a Planet of Lana, che quantomeno ha dimostrato di essere l'altra scelta più diffusa per il mese di maggio, selezionato come secondo titolo più meritevole da buona parte dei partecipanti al sondaggio. L'opera di debutto del team Wishfully non ha per nulla deluso, dopo essere stata attesa come uno degli indie più interessanti di questa parte dell'anno: ricco di fascino e atmosfera, avventura in forma di platform ricorda un po' lo stile di Playdead, ma con un tono decisamente più romantico e trasognato. La terza piazza è andata a Humanity, il bizzarro gioco di THA Limited che rappresenta la riscossa dei cani, chiamati a gestire il destino di enormi folle di umani, mentre System Shock si è dovuto accontentare delle briciole, fuori dal podio del mese.