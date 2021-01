The Medium è il gioco più atteso di gennaio 2021

Siamo giunti all'inizio del nuovo anno e ci troviamo dunque a voltare il gioco più atteso di gennaio 2021, un mese a dire il vero non ricchissimo di titoli di grosso calibro ma comunque destinato a riservare un po' di sorprese e comunque in grado di offrire nuove introduzioni molto interessanti. Tra queste, il gioco più atteso risalta in maniera particolare come un'unica scelta condivisa sia dalla redazione che dai lettori, ovvero The Medium, il nuovo survival horror di Bloober Team che è stato proprio di recente posticipato da dicembre a gennaio, potendo in questo modo godere di un'uscita particolarmente agevole in quanto libera da concorrenti particolarmente agguerriti. Ci troviamo ancora in pieno clima di transizione verso la next gen, anzi siamo a dire il vero in una posizione piuttosto curiosa: nonostante PS5 e Xbox Series X siano disponibili ormai da quasi due mesi, ben pochi sono riusciti effettivamente a mettere le mani su una delle console next gen, vista la difficoltà oggettiva nel trovarle disponibili sul mercato. Questo generale particolare situazione di un momento in cui si parla tanto di nuove console ma con queste che effettivamente non possono essere provate in maniera pratica dalla maggior parte degli utenti, vista la scarsità di unità disponibili sul mercato e le difficoltà di approvvigionamento. In una situazione del genere giunge particolarmente positiva la condivisione del catalogo tra la generazione attuale e la prossima, anche se nel caso di The Medium in particolare questa vale solo per PC, visto che per il resto è un'esclusiva Xbox Series S|X.

Il più atteso dalla redazione La votazione all'interno della redazione ha visto emergere in particolare due giochi rispetto al resto delle scelte possibili, determinando comunque in maniera piuttosto agevole la vittoria di The Medium come gioco più atteso di gennaio 2021. Ci sarà peraltro da aspettare un po' prima di poter effettivamente valutare se queste aspettative siano state ben riposte, visto che il gioco di Bloober Team è previsto arrivare sul mercato solo il 28 gennaio, dunque praticamente mese concluso o quasi. In ogni caso, il titolo in questione ha attirato l'attenzione da subito, fin dalla sua prima presentazione nel corso del famoso Xbox Games Showcase di maggio 2020 quando vennero mostrati vari titoli indie in arrivo su Xbox Series X|S. Si tratta di una sorta di survival horror, un action adventure decisamente inquietante e basato su una meccanica particolare, costantemente in bilico tra due diverse dimensioni collegate. Non abbiamo visto ancora moltissimo di The Medium ma quanto mostrato finora, in termini di atmosfere e soluzioni di gioco innovative, ha catturato l'attenzione di gran parte della redazione e tanto basta a porre il titolo in cima alle attese di gennaio 2021. A seguire troviamo Hitman 3, nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto tattici da parte di IO Interactive, che a quanto pare continua a puntare forte sull'Agente 47 e le sue avventure in giro per il mondo da killer professionista. In terza posizione tra i più attesi troviamo Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, edizione rimasterizzata ed estesa del picchiaduro a scorrimento in 2D di Ubisoft tratto dall'omonimo fumetto (da cui è stato preso anche un noto film). Per questioni di licenze, il gioco è stato rimosso dal mercato ed è rimasto introvabile per anni, pertanto il suo ritorno è piuttosto atteso da una buona quantità di fan. Pochi movimenti al di fuori del podio, con qualche briciola di voto finita anche a Everspace 2 e Stronghold: Warlords.