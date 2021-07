Xbox Game Pass, luglio 2021: la prima mandata di giochi per gli abbonati

Con l'impossibilità di portarsi dietro la propria console, il fatto di poter riprendere le partite e portarle avanti sotto l'ombrellone semplicemente grazie al proprio smartphone diventa una caratteristica improvvisamente molto interessante, anche per i maggiori detrattori del cloud gaming. Ricordiamo, peraltro anche l'elenco dei giochi in uscita alla metà di luglio , ovvero i giochi che verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass entro la metà del mese, in modo da potervi concentrare su questi nel caso in cui siate particolarmente interessati.

In ogni caso, troviamo comunque titoli di notevole interesse, alcuni dei quali anche particolarmente godibili via cloud per tipologia o adattamento dei controlli, cosa che diventa molto utile soprattutto in questo periodo estivo con le possibili vacanze in corso.

Anche a causa di questa posizione intermedia, questa infornata di giochi è probabilmente meno sostanziosa e significativa rispetto a molte altre viste in precedenza, occupandosi soprattutto di mettere a disposizione via cloud diversi giochi che sono già giocabili da tempo su Xbox o PC attraverso l'uso standard del servizio.

Xbox Game Pass prosegue la sua corsa a luglio 2021 , dopo che nelle scorse settimane avevamo riportato i primi titoli pubblicati proprio agli inizi di luglio, in questo caso vediamo quelli emersi nella prima metà del mese . Ricordiamo dunque che i primi giochi di luglio 2021 sono stati già segnalati nella puntata precedente della rubrica, qui ci occupiamo dunque della mandata standard iniziale, in attesa delle ulteriori aggiunte che arriveranno in seguito.

In questo caso, il tutto è stato trasportato direttamente su cloud, consentendo dunque di tornare nel mondo cubettoso di Dragon Questo Builders 2 ovunque ci troviamo e in qualsiasi momento. È un gioco apprezzabile un po' da tutti per la sua struttura composita, che propone esperienze di gioco alquanto variegate e interessanti, oltre ad avere quella caratterizzazione tipica da Toriyama che è difficile non apprezzare. Maggiori informazioni nella recensione di Dragon Quest Builders 2 .

Lo scorso maggio abbiamo visto il debutto di Dragon Quest Builders 2 direttamente all'interno di Xbox Game Pass, giunto per la prima volta in assoluto su Xbox proprio attraverso il catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft. Uscito da tempo su altre piattaforme, il titolo Square Enix ha consolidato il successo del primo capitolo presentandosi come un'evoluzione sostanziale dell'originale in varie direzioni, con un arricchimento generale del gameplay e dei contenuti. Si tratta di un ottimo gioco ibrido che propone meccaniche survival con crafting ed elementi da action RPG, di fatto mettendo insieme qualcosa di Minecraft e qualcosa di Dragon Quest, inserendo il tutto in una particolare reinterpretazione cubettosa del celebre universo fantasy e fiabesco creato da Akira Toriyama con Square Enix.

Per raggiungere lo scopo, sarà necessario agire su ogni aspetto della vita sociale, economica, culturale e politica del paese, adottando di volta in volta approcci differenti e vari gradi di assolutismo, in modo da bilanciare la crescita vertiginosa della propria isola e il potenziale malcontento popolare sempre pronto a serpeggiare tra i cittadini. Il tutto viene presentato in una maniera alquanto cinica, ma di fondo Tropico 6 mantiene sempre il tipico umorismo sarcastico che ha sempre contraddistinto la serie, qui con diverse novità applicate alla formula standard.

Si tratta di un gestionale con elementi da city builder che è già stato messo a disposizione da tempo su PC ed è uscito successivamente anche su Nintendo Switch, su cui l'abbiamo nuovamente recensito , arrivando ora su console Microsoft e anche su cloud. Come nei capitoli precedenti della serie, anche in questo caso si tratta di indossare i panni di El Presidente, un autoritario capo di Stato in grado di controllare ogni aspetto della sua isola tropicale in maniera alquanto assolutista, cercando di trasformarla in una potenza economica e politica.

Altro gioco che si associa particolarmente bene sia al clima estivo che alla fruizione in cloud è Tropico 6 , che per l'occasione arriva per la prima volta anche su Xbox One e Xbox Series X|S attraverso l'iniziativa ID@Xbox.

EA Sports UFC 4 - Xbox, 8 luglio

EA Sports UFC 4 presenta una simulazione piuttosto realistica della lotta ad arti marziali miste

Tra le simulazioni sportive EA non manca anche il combattimento su licenza ufficiale MMA, con il capitolo più recente della serie che giunge in questi giorni su Xbox Game Pass attraverso EA Play, con EA Sports UFC 4.

Uscito circa un anno fa, il gioco ha ricevuto valutazioni generalmente positive ed è un titolo sicuramente da provare, sia per chi apprezza le simulazioni sportive realistiche sia per gli amanti dei picchiaduro, posizionandosi in una sorta di zona di regno di mezzo. Al di là della licenza ufficiale sull'Ultimate Fighting Championship, per quanto riguarda eventi e ovviamente roster di combattenti, il gioco di EA Vancouver è una buona evoluzione tecnica rispetto al predecessore per quanto riguarda la riproduzione dei lottatori, le animazioni e il sistema di contatti, elemento sempre molto critico in questo genere di giochi.

Basato su una nuova versione del sistema Real Player Motion, UFC 4 riesce a riprodurre le variabili della lotta tra arti marziali miste in maniera alquanto convincente, mettendo peraltro a disposizione una quantità di contenuti davvero notevole, con 229 lottatori riprodotti, una modalità carriera piuttosto profonda e la possibilità di specializzarsi in diverse discipline come e boxing, kickboxing, wrestling e jiujitsu.

Il gioco ci ha alquanto convinto nella nostra recensione di UFC 4.